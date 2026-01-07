Jamie Campbell Bower destapó los retos de interpretar a “Vecna” en Stranger Things

A solo unos días de haberse lanzado el último capítulo de la quinta temporada de “Stranger Things“, el actor que dio vida al villano de la saga, Jamie Campbell Bower concedió una entrevista en la que compartió su sentir ante el cierre de la historia y los retos a los que se enfrentó durante este proyecto.

A pesar del éxito obtenido con su desempeño al interpretar a ‘Vecna’, el histrión de origen británico confesó a The Hollywood Reporter que es todo un “alivio” poder cerrar este capítulo de su vida y embarcarse en nuevos proyectos.

“Me siento mucho más aliviado. Ha sido muy agradable estrenar los últimos episodios y sentir que puedo dejar atrás definitivamente al personaje“, detalló el famoso de 37 años.

De acuerdo con Campbell Bower, se mostró agradecido ante la evolución de las técnicas en la caracterización del personaje, pues eso le permitió enfocarse en los nuevos retos actorales que esta última entrega trajo consigo.

“La temporada pasada fue una prótesis completa, de pies a cabeza, lo que implicó un tiempo de aplicación de aproximadamente siete horas y media (…) Todo lo demás era un traje de captura de movimiento pintado con enredaderas y puntos morados por todas partes. Así que, aunque no era una prótesis completa, lo que están viendo en esta temporada final soy yo“, añadió.

Este hecho hizo posible pulir los detalles que hicieron de su personaje uno de los más memorables de Netflix: “Trabajé a Whatsit (Sr. Qué) casi como si fuera un personaje distinto, separado del resto de las identidades“, compartió.

Al ser cuestionado sobre el momento que más atesora del proceso de filmación, Jamie Campbell Bower destacó la presencia del elenco infantil que brindaba ligereza a la carga emocional de sus escenas.

“Hay una escena genial al final del episodio siete donde todos estamos sentados alrededor de la mesa, una escena bastante espeluznante, pero recuerdo haberme reído mucho con los niños durante el rodaje, lo cual me hizo volver a la realidad. Me hizo pensar: ‘Vale, soy Jamie. Está bien estar aquí’“, reconoció.

