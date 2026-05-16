Demi Moore abre debate en Cannes con su opinión sobre la IA en el cine: “Es una batalla perdida”

La actriz Demi Moore se ha sumado al grupo de artistas que han compartido su postura ante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en disciplinas artísticas como el cine. Durante su paso por el Festival de Cannes, la miembro del jurado de esta edición explicó que ir en contra de ella es inútil, por lo que se necesita encontrar formas seguras de trabajar con ella.

Fue en plena la conferencia de prensa inaugural de la 79.º edición del festival que la protagonista de “The Substance” se sinceró sobre el tema que ha dividido opiniones en Hollywood durante los últimos años.

Al respecto, la famosa de 63 años expresó: “La IA ya está aquí. Luchar contra ella es luchar contra algo que es una batalla que perderemos. Así que encontrar maneras de trabajar con ella, creo, es un camino más valioso”.

En este sentido, Moore hizo hincapié en la necesidad de proteger la labor creativa de cada miembro que hace posible la realización de contenido audiovisual: “¿Estamos haciendo suficiente para protegernos? No lo sé. No tengo la respuesta a eso, y mi inclinación sería decir que probablemente no”, recalcó.

La nominada al Oscar afirmó que sin importar el terreno que la IA ha ganado durante los últimos años en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la creatividad y calidez humana son elementos irremplazables en el arte.

“La verdad es que no hay nada que temer, porque lo que la IA nunca podrá reemplazar es de donde viene el verdadero arte, que no es lo físico”, sentenció. “Viene del alma. Viene del espíritu de cada uno de nosotros que crea cada día. Y eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico”.

En la misma conferencia de prensa, la histrionisa atendió a los cuestionamientos sobre la libertad de expresión en el arte en medio de un tenso ambiente político: “Parte del arte es la expresión. Si empezamos a censurarnos, cerramos el núcleo de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas”, concluyó.

Junto a Demi Moore aparecieron los otros miembros del jurado del Festival de Cannes 2026, encabezado por Park Chan-wook. Los acompañan la actriz irlandesa Ruth Negga; el actor ivoriano Isaach de Bankolé; el actor sueco Stellan Skarsgård; la directora belga Laura Wandel; el director y guionista chileno Diego Céspedes; la directora ganadora del Óscar Chloé Zhao, y el guionista escocés Paul Laverty.

Este último no dudó en señalar los riesgos que trae consigo el uso sin regulación de la IA: “Lo que me parece absolutamente increíble es que lo hacen y luego asumen que el resto del mundo seguirá y lo aceptará, sin importar las consecuencias (…) Hay que mirar toda la crisis: cómo las fábricas de datos afectan la sustentabilidad, el agua, las poblaciones”, exhortó.

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