Demi Moore habla sobre su derrota en los Oscar ante Mikey Madison

El nombre de la histrionisa Demi Moore se convirtió en uno de los más mencionados durante la 97ª ceremonia de los Premios Oscar 2025, pues luego de ser aclamada por su papel en “La Sustancia” terminó perdiendo el galardón a “Mejor Actriz” ante la actuación de Mikey Madison en “Anora”.

Es a unos meses de esta polémica derrota que la estrella de Hollywood ha decidido romper el silencio y revelar su postura ante el triunfo de su colega: “Me incliné y le susurré a mi manager: ‘Creo que le toca a Mikey'”, declaró la famosa en entrevista con Time.

A diferencia de la opinión popular que se suscitó en redes sociales, Demi Moore se dijo feliz por el triunfo de Mikey Madison: “No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrado y tranquilo. No me sentí desanimada, no sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que suceda“, añadió.

Con estas declaraciones, la ex esposa de Bruce Willis respalda el mensaje inicial que compartió hace algunas semanas, cuando la temporada de premios que aclamó su trabajo en “La Sustancia” con diversas nominaciones llegó a su fin.

Y es que no podemos olvidar que desde su cuenta oficial de Instagram, Moore lanzó unas palabras en las que expresó su agradecimiento por el cariño del público y llenó de halagos a la ganadora del galardón, Mikey Madison.

“Esta temporada de premios llega a su fin y me siento abrumada de gratitud por este viaje. Ha sido el trayecto de mi vida y esto apenas comienza. Estoy tan agradecida con mi equipo, con mis compañeras nominadas y con todas las personas que han hecho esta experiencia tan llena de alegría y luz. Y una enorme felicitación a Mikey Madison — no puedo esperar a ver lo que haces después“, escribió en su momento.

Si bien Demi Moore no se llevó la presea en los Premios Oscar 2025, fue elogiada en los Golden Globes, los Critics’ Choice Awards y los SAG Awards.

