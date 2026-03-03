Demi Moore genera preocupación por su apariencia tras su aparición en los Actor Awards

Demi Moore, una de las figuras más icónicas de la industria cinematográfica, se convirtió en el centro de la conversación tras su paso por la alfombra roja de los Actor Awards 2026 el fin de semana.

Aunque su elección estilística fue aplaudida por los expertos en moda, fue su apariencia física lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y la prensa internacional.

La actriz de 63 años desfiló con un diseño de Schiaparelli Haute Couture, una pieza de corte sirena con un estructurado escote de efecto escamoso y un voluminoso detalle de tul en blanco y negro. Moore complementó su look con joyas de Harry Winston y peinado recogido.

Aunque su look buscaba proyectar una elegancia, su notable delgadez fue la que llamó la atención de muchos en redes sociales y generó preocupación.

En plataformas como X e Instagram, muchos usuarios expresaron su inquietud por su apariencia. Las comparaciones con su aparición en los Oscar de 2025 no se hicieron esperar, señalando una transformación física drástica en apenas doce meses.

Algunos internautas calificaron su aspecto como “frágil” o “esquelético”, mientras que otros especularon sobre el uso de medicamentos para la pérdida de peso, una tendencia que ha generado un intenso debate en Hollywood recientemente.

A pesar de los comentarios de preocupación por su salud, Moore se mostró segura y profesional ante las cámaras, posando con la sofisticación que la caracteriza. Hasta el momento, ni la actriz ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales respecto a las críticas o las especulaciones sobre su bienestar.

