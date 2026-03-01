window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Actor Awards 2026: ¡Conoce la lista completa de ganadores!

Los Actor Awards, antes conocidos como los SAG Awards, contaron con la conducción de la actriz Kristen Bell y fueron transmitidos por Netflix

Después de obtener el Actor Awards por su actuación en 'Hamnet', Jessie Buckley es la favorita absoluta para quedarse con el Oscar a 'Mejor Actriz'.  Crédito: Chris Pizzello | AP

Avatar de Eili Córdova

Por  Eili Córdova

Con un nuevo formato y nombre, pero manteniendo su prestigio, la 32ª edición de los Actor Awards, anteriormente conocidos como SAG Awards, celebró lo mejor de la actuación en cine y televisión la noche del domingo 1 de marzo desde el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. La ceremonia, presentada por Kristen Bell, fue transmitida en vivo por Netflix a partir de las 8:00 p. m., hora del Este.

La velada estuvo marcada por momentos emotivos, siendo uno de los más destacados el premio póstumo a la mejor interpretación de una actriz en una serie de comedia para la fallecida Catherine O’Hara por su papel en ‘The Studio’. Su amigo y colega Seth Rogen subió al escenario para aceptar el galardón en su nombre, en un sentido homenaje a la carrera de la icónica actriz.

Como se había anunciado previamente, Harrison Ford fue el receptor del premio a la trayectoria de este año. El galardón reconoció su estatus como ícono de Hollywood y también destacó su defensa de ideales tanto en su vida personal como profesional, uniéndose a una lista de ilustres predecesores como Jane Fonda, Morgan Freeman y Barbra Streisand.

La competencia en las categorías de cine fue reñida, con nominados que iban desde superproducciones comerciales hasta dramas aclamados.

Ahora, ¡conoce a todos los ganadores de los Actor Awards! 

Mejor elenco en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • GANADOR: SINNERS

Mejor actuación masculina en rol protagónico

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners
  • Jesse Plemons, Bugonia
Michael B. Jordan se llevó el Actor Awards por su papel en ‘Sinners’.
Crédito: Chris Pizzello | AP

Mejor actuación femenina en rol protagónico

  • GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Emma Stone, Bugonia
Jessie Buckley es la favorita absoluta para quedarse con el Oscar a ‘Mejor Actriz’.
Crédito: Chris Pizzello | AP

Mejor actuación masculina en rol secundario

  • Miles Caton, Sinners
  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another

Mejor actuación femenina en rol secundario

  • Odessa A’zion, Marty Supreme
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • GANADORA: Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another
Amy Madigan
Amy Madigan también está nominada al Oscar por su papel en ‘Weapons’.
Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Mejor actuación de dobles de acción en una película

  • F1
  • Frankenstein
  • GANADOR: Mission: Impossible — The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor elenco en serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • GANADOR: The Studio

Mejor elenco en serie dramática

  • The Diplomat
  • Landman
  • GANADOR: The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Mejor actor en serie de comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Ted Danson, A Man on the Inside
  • GANADOR: Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz en serie de comedia

Kathryn Hahn, The Studio
GANADORA: Catherine O’Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale

Catherine O'Hara
Catherine O’Hara se quedó con el Actor Awards por su papel en ‘The Studio’.
Crédito: Chris Pizzello | AP

Mejor actor en serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • GANADOR: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en serie dramática

  • Britt Lower, Severance
  • Parker Posey, The White Lotus
  • GANADORA: Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actor en película para televisión o miniserie

Jason Bateman, Black Rabbit
GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz en película para televisión o miniserie

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Christine Tremarco, Adolescence
  • GANADORA: Michelle Williams, Dying for Sex
Michelle Williams
Michelle Williams con su premio por su papel en la miniserie ‘Dying for Sex’.
Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Mejor actuación de dobles de acción en serie de televisión

  • Andor
  • Landman
  • GANADOR: The Last of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

