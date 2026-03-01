Actor Awards 2026: ¡Conoce la lista completa de ganadores!
Los Actor Awards, antes conocidos como los SAG Awards, contaron con la conducción de la actriz Kristen Bell y fueron transmitidos por Netflix
Con un nuevo formato y nombre, pero manteniendo su prestigio, la 32ª edición de los Actor Awards, anteriormente conocidos como SAG Awards, celebró lo mejor de la actuación en cine y televisión la noche del domingo 1 de marzo desde el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. La ceremonia, presentada por Kristen Bell, fue transmitida en vivo por Netflix a partir de las 8:00 p. m., hora del Este.
La velada estuvo marcada por momentos emotivos, siendo uno de los más destacados el premio póstumo a la mejor interpretación de una actriz en una serie de comedia para la fallecida Catherine O’Hara por su papel en ‘The Studio’. Su amigo y colega Seth Rogen subió al escenario para aceptar el galardón en su nombre, en un sentido homenaje a la carrera de la icónica actriz.
Como se había anunciado previamente, Harrison Ford fue el receptor del premio a la trayectoria de este año. El galardón reconoció su estatus como ícono de Hollywood y también destacó su defensa de ideales tanto en su vida personal como profesional, uniéndose a una lista de ilustres predecesores como Jane Fonda, Morgan Freeman y Barbra Streisand.
La competencia en las categorías de cine fue reñida, con nominados que iban desde superproducciones comerciales hasta dramas aclamados.
Ahora, ¡conoce a todos los ganadores de los Actor Awards!
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- GANADOR: SINNERS
Mejor actuación masculina en rol protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actuación femenina en rol protagónico
- GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actuación masculina en rol secundario
- Miles Caton, Sinners
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another
Mejor actuación femenina en rol secundario
- Odessa A’zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- GANADORA: Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actuación de dobles de acción en una película
- F1
- Frankenstein
- GANADOR: Mission: Impossible — The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor elenco en serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- GANADOR: The Studio
Mejor elenco en serie de comedia
- The Diplomat
- Landman
- GANADOR: The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor actor en serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man on the Inside
- GANADOR: Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actriz en serie de comedia
Kathryn Hahn, The Studio
GANADORA: Catherine O’Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
Mejor actor en serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- GANADOR: Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz en serie dramática
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- GANADORA: Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actor en película para televisión o miniserie
Jason Bateman, Black Rabbit
GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz en película para televisión o miniserie
- Claire Danes, The Beast in Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
- GANADORA: Michelle Williams, Dying for Sex
Mejor actuación de dobles de acción en serie de televisión
- Andor
- Landman
- GANADOR: The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
