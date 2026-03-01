Catherine O’Hara recibe el Actor Award a título póstumo por su trabajo en ‘The Studio’

En una ceremonia cargada de emoción, la actriz Catherine O’Hara fue galardonada a título póstumo este domingo en los Actor Awards, antes llamados SAG Awards. La intérprete, fallecida en enero a los 71 años, recibió dos reconocimientos por su participación en la serie ‘The Studio’ de Apple TV+.

O’Hara obtuvo el premio a la actuación destacada de una actriz en una serie de comedia, así como el galardón al mejor conjunto de actores en una serie de comedia, compartido con el resto del elenco de la producción.

Fue su compañero de reparto, Seth Rogen, quien subió al escenario para recibir los premios en su nombre, desatando una ovación de pie por parte de los asistentes. Rogen, visiblemente conmovido, compartió emotivas palabras sobre la fallecida actriz. “Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo”, comenzó Rogen.

El actor aprovechó para reflexionar sobre el tiempo que compartió con ella en el set: “Algo que me maravilló en sus últimas semanas era su capacidad de ser generosa, amable y cortés, sin jamás minimizar su propio talento“, confesó.

Como anécdota, reveló que O’Hara solía enviarle a él y a su colega Evan Goldberg correos electrónicos las noches previas a sus días de rodaje, incluyendo versiones completamente reescritas de sus escenas. “Literalmente, el 100% del tiempo, no solo mejoró a su personaje, también mejoró la escena y la serie en su conjunto“, afirmó.

Rogen concluyó su discurso con un sentido homenaje, invitando al público a compartir el legado de O’Hara con las nuevas generaciones. “Si tienen gente en sus vidas que no conoce su trabajo… muéstrenles a O’Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en ‘Beetlejuice'”, sugirió.

Lisa Kudrow le entrega a Seth Rogen el Actor Awards de Catherine O’Hara por su papel en ‘The Studio’. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

“Muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en ‘Best in Show’… y díganle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara; y que tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella compartió su talento con nosotros”.

La cámara captó el momento en que Jenna Ortega, quien trabajó con O’Hara en ‘Beetlejuice 2’, y Kathryn Hahn, también nominada y compañera en ‘The Studio’, no pudieron contener las lágrimas durante el homenaje.

Otras actrices en la categoría

O’Hara competía en la categoría de mejor actriz de comedia contra sus propias compañeras de reparto, Kathryn Hahn, además de Jenna Ortega, por su papel en ‘Wednesday’, Jean Smart, por ‘Hacks’, y Kristen Wiig, por ‘Palm Royal’.

Su papel como la exejecutiva de estudio convertida en productora Patty Leigh en ‘The Studio’ ya le había valido previamente nominaciones al Emmy y al Globo de Oro.

Este dote triunfo en los Actor Awards se suma a los obtenidos en 2021 por su icónico papel de Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’, donde también ganó como mejor actriz de comedia y como parte del elenco.

La pérdida de O’Hara dejó un vacío en Hollywood. Con una carrera de cinco décadas, su legado abarca desde sus inicios en ‘SCTV’ hasta clásicos del cine como “Mi pobre angelito” y los falsos documentales de Christopher Guest.

