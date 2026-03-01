¡Descubre los looks más impactantes de los Actor Awards 2026!

La alfombra roja vuelve a brillar con su máximo esplendor para recibir a las grandes estrellas en la 32.ª edición anual de los Actor Awards. Este año, la antesala de la ceremonia tiene un tema muy especial: reimaginar el glamour dorado de Hollywood de las décadas de 1920 y 1930, prometiendo una noche de estilo vintage y elegancia atemporal.

Anteriormente conocidos como los SAG Awards, esta gala se distingue del resto por ser la única en la industria que premia exclusivamente el talento actoral. Esta noche, más de 160.000 artistas miembros de SAG-AFTRA han emitido su voto para decidir a los ganadores de los quince premios que se entregarán. Entre los momentos más esperados de la velada se encuentra la entrega del Premio a la Trayectoria al icónico Harrison Ford.

La actriz Kristen Bell será la encargada de conducir la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde el emblemático Shrine Auditorium & Expo Hall en el centro de Los Ángeles. La cita es este domingo 1 de marzo a través de Netflix, a partir de las 8:00 p. m., hora del Este (5:00 p. m., hora del Pacífico).

¡Conoce a lo mejores vestidos de la noche!

Kate Hudson

Kate Hudson eligió para la ocasión un elegante vestido blanco. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP | AP

Teyana Taylor

Teyana Taylor destacó con un atuendo fuera de lo común. Crédito: Richard Shotwell/Invision/ | AP

Michael B. Jordan

El protagonista de Sinners, Michael B. Jordan llegó con una vestimenta color plata que resaltó por su elegancia. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Kristen Bell

La presentadora de la ceremonia, Kristen Bell llegó con un vestido glamuroso con brillante. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Timothée Chalamet

Timothee Chalamet combinó el blanco con negro en esta ocasión. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Emma Stone

Emma Stone, para esta ocasión, eligió un vestido de color lila. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow llegó vestida de negro a la ceremonia de los Actor Awards. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Ethan Hawke

El actor Ethan Hawke eligió un atuendo poco convencional para la ceremonia de los Actor Awards. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Demi Moore

Demi Moore llegó con un vestido de color negro y un plumaje que impactó en la alfombra roja. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Jenna Ortega

Jenna Ortega asombró con un atuendo minimalista que se ajustó a su silueta a la perfección. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Paul Mescal

Paul Mescal destacó con una vestimenta sencilla, pero elegante. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Jessie Buckley

Jessie Buckley optó por un atuendo negro y blanco. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Seguir leyendo: