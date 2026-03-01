¡Descubre los looks más impactantes de los Actor Awards 2026!
Estos premios, anteriormente llamados SAG Awards, son los únicos que solo premian el talento actoral y serán presentados por Kristen Bell
La alfombra roja vuelve a brillar con su máximo esplendor para recibir a las grandes estrellas en la 32.ª edición anual de los Actor Awards. Este año, la antesala de la ceremonia tiene un tema muy especial: reimaginar el glamour dorado de Hollywood de las décadas de 1920 y 1930, prometiendo una noche de estilo vintage y elegancia atemporal.
Anteriormente conocidos como los SAG Awards, esta gala se distingue del resto por ser la única en la industria que premia exclusivamente el talento actoral. Esta noche, más de 160.000 artistas miembros de SAG-AFTRA han emitido su voto para decidir a los ganadores de los quince premios que se entregarán. Entre los momentos más esperados de la velada se encuentra la entrega del Premio a la Trayectoria al icónico Harrison Ford.
La actriz Kristen Bell será la encargada de conducir la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde el emblemático Shrine Auditorium & Expo Hall en el centro de Los Ángeles. La cita es este domingo 1 de marzo a través de Netflix, a partir de las 8:00 p. m., hora del Este (5:00 p. m., hora del Pacífico).
¡Conoce a lo mejores vestidos de la noche!
Kate Hudson
Teyana Taylor
Michael B. Jordan
Kristen Bell
Timothée Chalamet
Emma Stone
Gwyneth Paltrow
Ethan Hawke
Demi Moore
Jenna Ortega
Paul Mescal
Jessie Buckley
