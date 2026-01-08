SAG Awards 2026: Lista completa de nominados

A poco más de un mes de llevarse a cabo la ceremonia número 32 de los SAG Awards, ahora conocidos como Actor Awards, el sindicato SAG-AFTRA dio a conocer la lista de nominados que competirán para llevarse la legendaria estatuilla denominada ‘The Actor’ el próximo domingo 1 de marzo.

La selección fue dada a conocer en una ceremonia conducida por Janelle James (Abbott Elementary) y Connor Storrie (Heated Rivalry), transmitida en vivo por el canal de YouTube de Netflix, iniciando con unas palabras por parte del presidente del sindicato, Sean Astin.

Durante su discurso, el director hizo alusión al cambio de nombre a “Actor Awards”, afirmando que este busca alinear el evento con su icónica estatuilla, “The Actor”, y simplificar su identidad ante la audiencia global.

“Una batalla tras otra” se convirtió en el título con más nominaciones este año con siete candidaturas en total; le sigue “Sinners” con cinco nominaciones, así como “Frankenstein”, “Hamnet” y “Marty Supreme”, con otro par de postulaciones.

En el ámbito televisivo, “The Studio” se impuso con cinco nominaciones, el fenómeno mundial “Adolescencia” y “The White Lotus” obtuvieron cuatro postulaciones cada una.

Además de la entrega de las categorías principales, la velada honrará a Harrison Ford con el SAG-AFTRA Life Achivement Award por su icónica trayectoria en la escena actoral, que incluye producciones como ‘Indiana Jones’, ‘Stars Wars’ y ‘El Secreto de Adeline’, por mencionar algunas.

La ceremonia número 32 de los Actor Awards 2026 se llevará a cabo el 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California. Esta se transmitirá en vivo por Netflix a las 8 p.m. ET / 5 p. m. PT, con el pre-show comenzando una hora antes (7 p. m. ET / 4 p. m. PT)

Checa la lista completa de nominados aquí:

Categorías de Cine

Mejor elenco en una película (Cast Ensemble in a Motion Picture)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Mejor actor en un papel protagónico (Male Actor in a Leading Role)

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Jesse Plemons — Bugonia

Mejor actriz en un papel protagónico (Female Actor in a Leading Role)

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti — Una batalla tras otra

Emma Stone — Bugonia

Mejor actor de reparto (Male Actor in a Supporting Role)

Miles Caton — Pecadores

Benicio Del Toro — Una batalla tras otra

Jacob Elordi — Frankenstein

Paul Mescal — Hamnet

Sean Penn — Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto (Female Actor in a Supporting Role)

Odessa A’zion — Marty Supreme

Ariana Grande — Wicked: For Good

Amy Madigan — La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku — Pecadores

Teyana Taylor — Una batalla tras otra

Mejor elenco de dobles de riesgo en una película (Stunt Ensemble in a Motion Picture)

F1

Frankenstein

Mission: Impossible — Sentencia final

Una batalla tras otra

Sinners

Categorías de Televisión

Mejor elenco en una serie dramática (Cast Ensemble in a Drama Series)

La diplomática

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia (Cast Ensemble in a Comedy Series)

Abbott Elementary

El oso

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor actor en una serie dramática (Male Actor in a Drama Series)

Sterling K. Brown — Paradise

Billy Crudup — The Morning Show

Walton Goggins — The White Lotus

Gary Oldman — Slow Horses

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz en una serie dramática (Female Actor in a Drama Series)

Britt Lower — Severance

Parker Posey — The White Lotus

Keri Russell — La diplomática

Rhea Seehorn — Pluribus

Aimee Lou Wood — The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia (Male Actor in a Comedy Series)

Ike Barinholtz — The Studio

Adam Brody — Nadie quiere esto

Ted Danson — Un hombre infiltrado

Seth Rogen — The Studio

Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia (Female Actor in a Comedy Series)

Kathryn Hahn — The Studio

Catherine O’Hara — The Studio

Jenna Ortega — Merlina

Jean Smart — Hacks

Kristen Wiig — Palm Royale

Mejor actor en una película para TV o miniserie (Male Actor in a TV Movie or Limited Series)

Jason Bateman — Black Rabbit

Owen Cooper — Adolescencia

Stephen Graham — Adolescencia

Charlie Hunnam — Monstruo: la historia de Ed Gein

Matthew Rhys — La bestia en mí

Mejor actriz en una película para TV o miniserie (Female Actor in a TV Movie or Limited Series)

Claire Danes — La bestia en mí

Erin Doherty — Adolescencia

Sarah Snook — All Her Fault

Christine Tremarco — Adolescencia

Michelle Williams — Dying for Sex

Mejor elenco de dobles de riesgo en una serie de televisión (Stunt Ensemble in a Television Series)

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

