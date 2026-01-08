SAG Awards 2026: Lista completa de nominados
Se anunciaron los nominados a los premios SAG, que otorga el Sindicato de Actores de Cine y Televisión; la ceremonia de entrega será el domingo 1 de marzo
A poco más de un mes de llevarse a cabo la ceremonia número 32 de los SAG Awards, ahora conocidos como Actor Awards, el sindicato SAG-AFTRA dio a conocer la lista de nominados que competirán para llevarse la legendaria estatuilla denominada ‘The Actor’ el próximo domingo 1 de marzo.
La selección fue dada a conocer en una ceremonia conducida por Janelle James (Abbott Elementary) y Connor Storrie (Heated Rivalry), transmitida en vivo por el canal de YouTube de Netflix, iniciando con unas palabras por parte del presidente del sindicato, Sean Astin.
Durante su discurso, el director hizo alusión al cambio de nombre a “Actor Awards”, afirmando que este busca alinear el evento con su icónica estatuilla, “The Actor”, y simplificar su identidad ante la audiencia global.
“Una batalla tras otra” se convirtió en el título con más nominaciones este año con siete candidaturas en total; le sigue “Sinners” con cinco nominaciones, así como “Frankenstein”, “Hamnet” y “Marty Supreme”, con otro par de postulaciones.
En el ámbito televisivo, “The Studio” se impuso con cinco nominaciones, el fenómeno mundial “Adolescencia” y “The White Lotus” obtuvieron cuatro postulaciones cada una.
Además de la entrega de las categorías principales, la velada honrará a Harrison Ford con el SAG-AFTRA Life Achivement Award por su icónica trayectoria en la escena actoral, que incluye producciones como ‘Indiana Jones’, ‘Stars Wars’ y ‘El Secreto de Adeline’, por mencionar algunas.
La ceremonia número 32 de los Actor Awards 2026 se llevará a cabo el 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California. Esta se transmitirá en vivo por Netflix a las 8 p.m. ET / 5 p. m. PT, con el pre-show comenzando una hora antes (7 p. m. ET / 4 p. m. PT)
Checa la lista completa de nominados aquí:
Categorías de Cine
Mejor elenco en una película (Cast Ensemble in a Motion Picture)
Frankenstein (Netflix)
Hamnet (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
Una batalla tras otra (Warner Bros.)
Pecadores (Warner Bros.)
Mejor actor en un papel protagónico (Male Actor in a Leading Role)
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra
Ethan Hawke — Blue Moon
Michael B. Jordan — Sinners
Jesse Plemons — Bugonia
Mejor actriz en un papel protagónico (Female Actor in a Leading Role)
Jessie Buckley — Hamnet
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
Chase Infiniti — Una batalla tras otra
Emma Stone — Bugonia
Mejor actor de reparto (Male Actor in a Supporting Role)
Miles Caton — Pecadores
Benicio Del Toro — Una batalla tras otra
Jacob Elordi — Frankenstein
Paul Mescal — Hamnet
Sean Penn — Una batalla tras otra
Mejor actriz de reparto (Female Actor in a Supporting Role)
Odessa A’zion — Marty Supreme
Ariana Grande — Wicked: For Good
Amy Madigan — La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku — Pecadores
Teyana Taylor — Una batalla tras otra
Mejor elenco de dobles de riesgo en una película (Stunt Ensemble in a Motion Picture)
F1
Frankenstein
Mission: Impossible — Sentencia final
Una batalla tras otra
Sinners
Categorías de Televisión
Mejor elenco en una serie dramática (Cast Ensemble in a Drama Series)
La diplomática
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia (Cast Ensemble in a Comedy Series)
Abbott Elementary
El oso
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Mejor actor en una serie dramática (Male Actor in a Drama Series)
Sterling K. Brown — Paradise
Billy Crudup — The Morning Show
Walton Goggins — The White Lotus
Gary Oldman — Slow Horses
Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz en una serie dramática (Female Actor in a Drama Series)
Britt Lower — Severance
Parker Posey — The White Lotus
Keri Russell — La diplomática
Rhea Seehorn — Pluribus
Aimee Lou Wood — The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia (Male Actor in a Comedy Series)
Ike Barinholtz — The Studio
Adam Brody — Nadie quiere esto
Ted Danson — Un hombre infiltrado
Seth Rogen — The Studio
Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia (Female Actor in a Comedy Series)
Kathryn Hahn — The Studio
Catherine O’Hara — The Studio
Jenna Ortega — Merlina
Jean Smart — Hacks
Kristen Wiig — Palm Royale
Mejor actor en una película para TV o miniserie (Male Actor in a TV Movie or Limited Series)
Jason Bateman — Black Rabbit
Owen Cooper — Adolescencia
Stephen Graham — Adolescencia
Charlie Hunnam — Monstruo: la historia de Ed Gein
Matthew Rhys — La bestia en mí
Mejor actriz en una película para TV o miniserie (Female Actor in a TV Movie or Limited Series)
Claire Danes — La bestia en mí
Erin Doherty — Adolescencia
Sarah Snook — All Her Fault
Christine Tremarco — Adolescencia
Michelle Williams — Dying for Sex
Mejor elenco de dobles de riesgo en una serie de televisión (Stunt Ensemble in a Television Series)
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
