Demi Moore nombrada la mujer más bella de 2025 por la revista People

A sus 62 años, Demi Moore fue elegida como la mujer más bella del mundo en 2025 por la revista People.

La actriz estadounidense, quien protagoniza la portada de la última edición de la revista, concedió una entrevista a propósito del reciente reconocimiento en la que habló de su carrera, su vida familiar y su relación con su apariencia física.

Moore, una de las actrices más exitosas de Hollywood, reveló que llegó a torturarse y castigarse por su apariencia física y que ahora tiene una relación mucho más sana con su cuerpo.

“Me torturé. Cosas locas como ir en bicicleta desde Malibú hasta Paramount, que son unos 42 kilómetros. Todo porque le daba tanta importancia a mi apariencia”, contó.

“Ahora tengo una relación mucho más intuitiva y relajada con mi cuerpo. Confío cuando me dice que necesita comer, que tiene sed. Hoy escucho a mi cuerpo y tengo mucho menos miedo. De joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba”, agregó.

La protagonista de The Substance, que le dio su primera nominación a los Oscar, contó que envejecer la dio una nueva y mejor perspectiva sobre su cuerpo que le permite valorar mucho más que antes.

“Aprecio más todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí”, aseguró Moore.

La actriz explicó que aún tiene pensamientos negativos sobre su apariencia o sobre envejecer, pero lidia con ellos de una manera diferente a cuando era más joven.

“No significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Dios mío, me veo vieja’ o ‘Ay, se me está cayendo la cara’; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy”, dijo.

Ahora, Demi Moore tiene otro significado de lo que es la belleza, que no necesariamente está relacionado con la apariencia física.

“En cierto modo, la belleza simplemente existe. Puedes mirar una flor y apreciar su belleza. A nivel humano, encuentro su autenticidad y positividad. La belleza surge de la comodidad de ser exactamente quién eres”, aseguró.

Actualmente, Demi aseguró que está en una etapa más tranquila de su vida, por la que se siente muy agradecida, sobre todo por poder disfrutarla rodeada de su familia.

“Mi familia, incluyendo a mi familia de cuatro patas, mis hijos y todas las personas increíbles y amorosas de mi vida. Me siento realmente muy afortunada”, aseguró.

