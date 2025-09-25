Texas ejecutará a Blaine Milam por el asesinato de una bebé durante un supuesto “exorcismo”

Un tribunal de Texas programó para este jueves la ejecución de Blaine Milam, de 35 años, condenado por el asesinato de Amora Carson, una niña de 13 meses, en diciembre de 2008 en el condado de Rusk.

La menor, hija de la entonces novia de Milam, fue víctima de una tortura prolongada durante 30 horas, en la que sufrió golpes con un martillo, mordidas, estrangulamiento y mutilaciones. La autopsia reveló múltiples fracturas de cráneo, costillas y extremidades, además de heridas tan extensas que los forenses no pudieron establecer una causa única de muerte.

Los fiscales sostuvieron que Milam justificó la agresión con un supuesto “exorcismo” para liberar a la niña de un demonio.

Una defensa basada en pruebas cuestionadas

Milam ha insistido en su inocencia, señalando a su exnovia Jesseca Carson como responsable del crimen. Carson fue condenada en un juicio separado a cadena perpetua sin libertad condicional por complicidad en el asesinato.

La defensa de Milam pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda la ejecución, alegando que: su condena se sustentó en marcas de mordidas, evidencia desacreditada científicamente, otras pruebas de ADN utilizadas eran poco fiables y el ausado padece discapacidad intelectual, lo que lo haría inelegible para la pena de muerte.

Los abogados también argumentaron que Carson sufría delirios religiosos y trastornos neurológicos que la llevaban a percibir a su hija con “rostros malévolos”, lo que habría motivado la agresión.

Fiscalía y tribunales mantienen la sentencia

Las cortes estatales y federales han rechazado en varias ocasiones las apelaciones de Milam, incluidas dos suspensiones de ejecución anteriores en 2019 y 2021.

La Fiscalía General de Texas afirma que, aun sin las pruebas cuestionadas, existen elementos suficientes para confirmar su culpabilidad: intentos de ocultar evidencia y una confesión realizada tras su arresto.

El fiscal del condado de Rusk, Micheal Jimerson, sostuvo que la explicación del “exorcismo” fue solo un recurso para encubrir el crimen. “Es muy difícil aceptar que alguien obtenga satisfacción de la tortura de un bebé. Nos degrada a todos”, expresó.

De concretarse, Milam sería el quinto ejecutado en Texas en 2025 y uno de los 33 ajusticiados en todo el país este año. El mismo jueves, en Alabama, estaba prevista la ejecución de Geoffrey West, condenado por el asesinato de un trabajador de gasolinera durante un robo en 1997.

Texas sigue siendo el estado con mayor número de ejecuciones en la historia de Estados Unidos. En lo que va de 2025, Florida lidera la lista con 12 ejecuciones, y al menos dos más están programadas para octubre.

