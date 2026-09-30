Mamá de Abelito confirma demanda contra Naim Darrechi: “Nadie debe ser víctima de violencia sexual”

La madre del comediante Abelito, Cristina Romero, reapareció en redes sociales para anunciar su decisión de tomar acciones legales en contra del influencer Naim Darrechi por presunto abuso sexual. De acuerdo con su testimonio, los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de septiembre, durante la fiesta de cumpleaños que su hijo celebró en la Ciudad de México.

A través de un comunicado firmado por el bufete Abogados CUR, la mamá del famoso denunció haber sido víctima de tocamientos y roces sin su consentimiento. Esto por parte del creador de contenido español y otros dos jóvenes conocidos en plataformas digitales.

“Aún siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”, se lee en el documento.

Las personas señaladas por el hecho fueron identificadas por sus iniciales: N.A.D, de nacionalidad española; A.F.R, de nacionalidad argentina, y L.E.G.G, de nacionalidad mexicana.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”, destaca Cristina Romero en el escrito.

Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento" Cristina Romero – Mamá de Abelito

En su mensaje, la demandante hizo un llamado a que las personas que hayan vivido situaciones similares denuncien la situación, pero sobre todo, a que la sociedad las acompañe en el duro proceso al que se enfrentan tras denunciar.

“No debemos normalizar ni minimizar estos actos. Por ello, también hago un llamado a la comunidad a dejar de difundir contenido burlesco o denigrante sobre esta situación. (…) Las burlas revictimizan, lastiman y puede hacer que otras víctimas tengan miedo de alzar la voz. La violencia sexual nunca debe ser motivo de burlas, justificación o indiferencia“, recalcó.

La mamá de Abelito, exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, finalizó su mensaje argumentando que la decisión de emprender acciones legales va más allá de su propia experiencia: “Mi voz cuenta. Nuestra voz cuenta. Y nadie debe ser víctima de violencia sexual. Hoy decido hablar por todas aquellas personas que alguna vez sintieron que no podían hacerlo“, sentenció.

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