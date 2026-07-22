Padres siguen esperando los $1,000 de las Cuentas Trump pese a promesa del Tesoro

Algunas familias continúan esperando el depósito inicial de $1,000 de las Cuentas Trump, pese a que el Departamento del Tesoro sostiene que la mayoría de los pagos se reflejan en un plazo de uno o dos días después de completar el proceso de inscripción.

El programa, impulsado por el presidente Donald Trump, busca fomentar el ahorro y la inversión desde la infancia mediante cuentas con beneficios fiscales para menores de edad. Sin embargo, mientras la Casa Blanca promueve la iniciativa como una herramienta para fortalecer el patrimonio de las nuevas generaciones, algunos padres aseguran que el dinero prometido aún no aparece en sus cuentas.

Familias reportan retrasos en el depósito

De acuerdo con información de AP, uno de los casos es el de Masaki y Kristina McLellan, una pareja de Nueva Jersey que abrió una cuenta para su hija Maya, nacida en marzo de este año.

Tras completar el registro el 6 de julio, la familia esperaba recibir el depósito en un plazo de 10 días. No obstante, después de contactar a la línea de atención del programa, les informaron que la transferencia podría tardar hasta cuatro semanas.

“Sin duda queremos darle opciones para su futuro y asegurarnos de que pueda elegir lo que quiere hacer”, dijo Kristina McLellan a la agencia.

La familia explicó que, aunque ya cuenta con otros instrumentos de ahorro para su hija, esperaba que el incentivo gubernamental llegara dentro del tiempo anunciado.

El Tesoro defiende el programa

El Departamento del Tesoro afirmó que el caso de los McLellan es poco común y aseguró que la gran mayoría de las familias recibe los $1,000 en uno o dos días. No obstante, reconoció que a algunos solicitantes se les informa un plazo más amplio como medida preventiva, similar al tiempo de procesamiento de una devolución de impuestos.

La dependencia también destacó que las Cuentas Trump acumulan alrededor de 6.5 millones de inscripciones y calificó el programa como el producto de ahorro respaldado por el gobierno “más popular y exitoso” en la historia del país.

Aun así, los retrasos reportados por algunos beneficiarios han generado dudas entre padres de familia que esperaban recibir el incentivo con mayor rapidez, mientras el programa continúa expandiéndose en todo el país.

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