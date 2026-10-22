James Talarico arremete en contra de Elon Musk a quien reprocha intentar “comprarse a su propio senador”

El demócrata James Talarico, aspirante a senador por Texas, acusó al magnate Elon Musk por presuntamente utilizar el poder de su dinero para comprar el apoyo de uno o más senadores y decenas de aspirantes a congresistas en campaña.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el político con deseos de también llegar a convertirse en pastor religioso expuso cómo, mediante enormes donaciones dirigidas al Partido Republicano, el hombre más rico del planeta pretende verse favorecido por los políticos a quienes respalda.

“Hay algo profundamente erróneo en un sistema político que permite que un trillonario compre a su propio senador estadounidense”, escribió apuntando directamente hacia la inyección de dinero que presuntamente Musk destinó para respaldar la candidatura del fiscal general Ken Paxton, su adversario en la disputa por un escaño en el Senado.

You wanna know why billionaire mega-donors are spending $200 million against me?



Because I don’t take their corporate PAC money ? and I never will.



I don’t work for them. I work for you. pic.twitter.com/gFB5PvGySj — James Talarico (@jamestalarico) October 22, 2026

De acuerdo con los registros de financiación de campañas, a través del comité de acción política Texas PAC, el visionario sudafricano destinó $158 millones de dólares a la campaña del conservador originario de Dakota del Norte.

“El destino de Texas y de Estados Unidos está en juego. Vota por @KenPaxtonTX hoy”, escribió recientemente Musk en su cuenta de X.

El interés del director ejecutivo de SpaceX en el estado de la “Estrella Solitaria” radica en que Starbase —complejo industrial donde dicha empresa, además de tener su sede, creó de la nada una nueva ciudad para integrarla en el mapa texano — requiere del respaldo de legisladores para continuar extendiendo.

A esto se suma el hecho de que The Boring Company, otra compañía de Musk dedicada a la excavación y fabricación de infraestructuras como túneles destinados a resolver el tráfico urbano, tiene su oficina central en la ciudad de San Antonio.

Y por si esto fuera poco, el magnate sudafricano está desarrollando una planta de semiconductores y computación de IA en el condado de Grimes, Texas, donde también demandará respaldo político en breve.

Así que no es casual el plan de Elon Musk de haberse convertido en el mayor donante de las elecciones intermedias al abrir su chequera para aportar $276 millones de dólares a los aspirantes republicanos.

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