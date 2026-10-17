James Talarico, aspirante a senador por Texas, rompe récord de recaudación de fondos en un trimestre

A menos de tres semanas de efectuarse las elecciones intermedias, el demócrata James Talarico, aspirante a senador por Texas, recaudó $64 millones durante el tercer trimestre del año y con ello supera por más de dos tercios a su rival en las urnas Ken Paxton.

Desde marzo, cuando el ex profesor y seminarista presbiteriano derrotó a Jasmine Crockett en las primarias demócratas, los donativos para su campaña no han dejado de llegar.

Aunque en septiembre del año el demócrata de 37 años se caracterizaba por tener un perfil relativamente bajo fuera de su distrito, el crecimiento de su campaña se hizo notar en julio pasado, cuando su equipo de campaña reveló que llevaba recaudados más de $70 millones de dólares.

De manera segmentada, durante el segundo trimestre, su campaña superó $30 millones de dólares en donativos.

Sin embargo, el hombre que aspira convertirse en el primer demócrata del estado elegido para la cámara alta en casi cuatro décadas, volvió a dar la campanada al darse a conocer los informes federales más recientes sobre la financiación de los candidatos al Senado.

BREAKING: Our grassroots campaign raised $64 million in Q3 ? the most of any Senate campaign in American history.



All without taking a dime from corporate PACs.



Our people-powered movement is going to change this broken, corrupt political system. pic.twitter.com/3GYLA2cqiA — James Talarico (@jamestalarico) October 15, 2026

Entre julio y septiembre, a la campaña de Talarico ingresaron $64 millones de dólares, cifra con la cual logró superar la marca de Jaime Harrison, demócrata de Carolina del Sur quien, durante el tercer trimestre de 2020, recaudó $57 millones de dólares, la cifra más alta establecida hasta el mes pasado.

No obstante, esa enorme cantidad de dinero resultó insuficiente al enfrentarse al republicano Lindsey Graham quien lo dejó tendido en las urnas.

“Ciudadanos de todo Texas se están uniendo para acabar con el control de los multimillonarios sobre nuestra política y reducir los costos para las familias trabajadoras”, indicó James Talarico a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Llama la atención que, durante el mismo trimestre donde se registró la mayor recaudación de donativos para el hombre que sueña con convertirse en pastor religioso, su equipo de colaboradores gastó $67 millones de dólares en campañas de promoción para impulsarlo.

En contraparte, desde el cuarto de guerra del conservador Ken Paxton se dio a conocer que únicamente reunió cerca de $18 millones de dólares entre julio y septiembre.

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