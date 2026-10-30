Elon Musk expuso sus tres mayores preocupaciones si los demócratas recuperan el control del gobierno

Temeroso de que los demócratas retomen el control total del gobierno dentro de dos años, cuando se efectúen las elecciones presidenciales, Elon Musk está volcando su poder financiero para respaldar a los republicanos en las elecciones intermedias, pues anticipa que su retorno a la Casa Blanca implicaría el final de la democracia.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el magnate sudafricano expuso sus mayores preocupaciones de que se produzca un cambio de gobierno en Estados Unidos.

“Mi mayor preocupación es que si los demócratas obtienen una victoria aplastante en la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia en 2028, harán lo siguiente:

1. Convertirán a Washington D.C. y Puerto Rico en estados para obtener una sólida mayoría en el Senado.

2. Abrirán las fronteras y legalizarán a todos los residentes ilegales de Estados Unidos para consolidar una mayoría permanente.

3. Aumentarán el número de miembros de la Corte Suprema para obtener una mayoría inmediata”, escribió.

My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will:



1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate.



2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement? — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

Bajo la óptica del visionario empresario sudafricano, en caso de que dicho escenario se concrete significaría prácticamente la desaparición de cualquier otra fuerza política por la cual acudir a votar.

“Esto convertiría a Estados Unidos en un estado permanentemente de partido único y pondría fin a la democracia en todo sentido significativo”, subrayó.

Por ello, ha donado $276 millones de dólares a super PACs y organizaciones republicanas convirtiéndose en el mayor mecenas de los republicanos con el objetivo de cerrarles el paso a los demócratas tanto en la Cámara Baja como en la Alta.

“Por eso deberían votar por los senadores republicanos en estas elecciones. Otras razones son irrelevantes comparadas con esta”, puntualizó.

De acuerdo con los resultados de algunas encuestas anticipadas, existe una gran posibilidad de que los demócratas consigan los escaños necesarios para recuperar el control de la Cámara de Representantes e incluso el Senado, condición que les permitiría frenar varias de las iniciativas del presidente Donald Trump a quien incluso podrían someter a un proceso de juicio político (impeachment), lo cual terminaría por afectar a la imagen de Estados Unidos en el plano internacional.

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