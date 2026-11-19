Hakeem Jeffries, quien se perfila para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, lanzó una advertencia directa al movimiento MAGA. Aseguró que sus integrantes deben estar preparados para responder ante el Congreso cuando los demócratas asuman el control en enero de 2027.

“Todo aquel que haya formado parte de este movimiento extremista MAGA, que ha desatado toda esta carnicería y destrucción contra el pueblo estadounidense, debería estar preparado para responder preguntas sobre lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y, por supuesto, cómo podemos evitar que este tipo de matanza vuelva a ocurrir”, declaró durante una entrevista con Jen Psaki en MS NOW.

Sus palabras llegan después de la contundente victoria demócrata en las elecciones intermedias, que le dará al partido el control de la Cámara y mayor capacidad para investigar las decisiones y actuaciones del gobierno de Donald Trump.

Musk queda bajo la lupa demócrata

La conversación comenzó con una pregunta sobre Elon Musk, el empresario que encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y que respaldó a candidatos republicanos durante las elecciones.

Psaki planteó que Musk parecía intentar distanciarse del movimiento MAGA y preguntó si debía ser investigado por su papel en los recortes impulsados desde DOGE.

Jeffries evitó señalarlo directamente, en cambio, recordó que Musk encabezó los esfuerzos para reducir el tamaño del gobierno federal y cuestionó las consecuencias de esas medidas.

“Él fue quien empuñó una motosierra y comenzó el proceso de intentar desmantelar cosas como la Seguridad Social y Medicare”, afirmó.

Los comités decidirán a quién investigar

El dirigente demócrata aclaró que no adelantará nombres ni objetivos específicos. Esa responsabilidad, explicó, recaerá en los legisladores que encabezarán los comités de investigación, entre ellos Jamie Raskin, en el Comité Judicial, y Robert Garcia, en el Comité de Supervisión.

La advertencia se suma a los planes que los demócratas ya han puesto sobre la mesa. Previo a las declaraciones de Jeffries, se dioa conocer que Garcia prepara investigaciones sobre posibles conflictos de interés de la familia Trump, el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y las operaciones de control migratorio.

The Washington Post también informó que los demócratas buscan utilizar sus nuevas facultades de supervisión para exigir documentos y testimonios a funcionarios y aliados del presidente.

Con la mayoría en la Cámara, el partido tendrá más herramientas para abrir audiencias y solicitar información. Sin embargo, eso no significa que todas las personas vinculadas con MAGA serán investigadas automáticamente; serán los comités quienes definan los casos y el alcance de cada pesquisa.

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