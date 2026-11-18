El regreso de los demócratas al poder en la Cámara de Representantes ya tiene rostro. Hakeem Jeffries arrasó en la votación interna de su partido para convertirse en el candidato a presidente de la Cámara, un triunfo que lo coloca a un paso de hacer historia, aunque no logró borrar las diferencias dentro de su propia bancada.

El legislador por Nueva York obtuvo 251 votos frente a 11 en contra durante una votación secreta celebrada este miércoles. Si consigue el respaldo de la Cámara completa en enero, será el primer afroamericano en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes.

Según Associated Press (AP), Jeffries no tuvo rival en la contienda, pero buscó el respaldo de los legisladores más críticos mediante reuniones y conversaciones con distintas corrientes del partido, incluidos los progresistas y los moderados.

Una victoria amplia, pero con fisuras

Los 11 votos en contra reflejan que no todos están convencidos de su liderazgo. Algunos legisladores, especialmente entre los sectores progresistas, exigen compromisos más firmes en atención médica, inmigración, financiamiento político y Gaza.

Un grupo de nuevos congresistas advirtió que todavía hay conversaciones pendientes para garantizar que la dirección demócrata responda a las demandas de sus electores.

Jeffries prepara su ofensiva contra Trump

El líder demócrata ha adelantado que buscará revertir los aranceles de Donald Trump, recuperar recortes a Medicaid y restablecer créditos fiscales vinculados al Obamacare.

También prepara una agenda de supervisión al gobierno de Trump, con investigaciones y propuestas anticorrupción, incluida una prohibición para que los congresistas negocien acciones.

La Cámara deberá elegir a su presidente el 3 de enero, cuando inicie el nuevo Congreso. Con la mayoría demócrata, Jeffries tiene prácticamente allanado el camino, aunque las diferencias internas podrían marcar su gestión desde el primer día.

Schumer celebra el ascenso de Jeffries

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también celebró la nominación de Jeffries y destacó el significado histórico de su llegada a la presidencia de la Cámara.

“Un momento histórico para el Congreso. Un momento poderoso en la historia de nuestro país”, escribió Schumer en X, donde felicitó a su amigo y lo describió como “un luchador, un unificador y un líder de convicción extraordinaria”.

El senador aseguró que se siente orgulloso de trabajar junto a Jeffries para luchar por los estadounidenses y cumplir con las expectativas que, dijo, representa este momento político.

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