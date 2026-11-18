Tras el mandato que los electores dieron a los demócratas en las elecciones de noviembre, los diversos sectores esperan que sus temas de interés sean atendidos con premura en el nuevo Congreso desatando una batalla sobre cuáles deben ser las prioridades de la rama legislativa a punto de estrenarse en enero.

Si fuera a dar consejos, diría varias cosas: fijar prioridades realistas que generen resultados palpables para esos votantes; evitar que sus diferencias internas terminen en parálisis; y no olvidar quién los llevó a la victoria, de manera que cumplir sus promesas es primordial. Sobre todo en el caso de los hispanos, que históricamente han sufrido decepciones, particularmente en el tema migratorio.

No hay que olvidar que el presidente sigue siendo Donald Trump y que es de anticiparse que los proyectos de ley enviados por el Congreso demócrata sean vetados. Pero tienen que inundar ese escritorio de medidas para que el país vea quién evitó las soluciones a muchos de sus problemas.

En inmigración, aparte de convocar audiencias para el testimonio de quienes han encabezado los violentos y en algunos casos mortales operativos migratorios a través del país, el nuevo Congreso puede tomar pasos para abordar la crisis en los centros de detención donde han muerto más de 62 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato.

Estos centros de detención son operados por cárceles privadas que se lucran con contratos multimillonarios mientras ofrecen a los inmigrantes detenidos condiciones insalubres, alimentos inadecuados y, especialmente, falta de atención médica preventiva o simplemente no la proveen aunque sea una emergencia.

La situación de los niños migrantes es una de las más críticas por el trauma que sufren al ser testigos de la detención de sus padres en violentos operativos migratorios, al ser colocados en hogares sustitutos o con familiares y conocidos, o al ser detenidos junto con sus padres.

Según The Marshall Project, “en lo que va del segundo mandato de Trump, ICE ha detenido a más de 8,500 menores. Muchos de esos menores han sido detenidos en lugares donde ni los abogados ni sus familiares podían localizarlos, como hoteles y cuartos de retención en oficinas”.

El centro de detención Dilley, en Texas, a donde se envían familias detenidas, tiene tantas fallas que incluso fue cerrado durante la presidencia del demócrata Joe Biden. Pero Trump lo reabrió tan pronto asumió su cargo por segunda ocasión.

Según los padres entrevistados para un análisis de MS Now y The Marshall Project, las pésimas condiciones en Dilley “dejaban a sus hijos pequeños enfermos, aislados y con un retroceso en su desarrollo físico e intelectual”.

“La detención de niños es abuso infantil”, declaró el lunes en MS Now el congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro, quien encabeza una cruzada para lograr el cierre del centro de detención de Dilley, y de otros a través del país.

Según Castro, el nuevo Congreso demócrata puede tomar medidas para fiscalizar cómo ICE y el resto de las agencias migratorias emplean su presupuesto, particularmente la adquisición de almacenes a un costo de millones de dólares para detener inmigrantes. Dieciocho grupos cívicos, incluido America’s Voice, enviaron una carta al liderazgo demócrata del Congreso solicitando, entre otras cosas, que se congelen los nuevos gastos y contratos de ICE hasta que haya rendición de cuentas.

Los agentes de ICE que mataron a los ciudadanos estadounidenses Renée Good, Alex Pretti y Rubén Ray Martínez no han respondido por sus actos; más de 500 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE, incluidos 70 niños y adolescentes; las deportaciones le han robado mano de obra a importantes sectores de nuestra economía y en consecuencia, han subido los precios de bienes y servicios, el “impuesto de ICE” que todos pagamos.

Dice el próximo presidente cameral, Hakeem Jeffries, que el proyecto de ley para legalizar a los Dreamers, The American Dream and Promise Act, sería considerado con prontitud en el nuevo Congreso.

Con Trump en la Casa Blanca es de anticipar un veto si la medida llega a su escritorio.

Pero es importante que este nuevo Congreso demócrata comience a demostrar un verdadero compromiso con el tema migratorio, que siempre se ha usado como balón político. No únicamente apagando los fuegos que Trump ha provocado con su violenta política pública, sino sentando las bases para medidas que legalicen a esos inmigrantes que llevan décadas entre nosotros trabajando y pagando impuestos, y que a pesar de ello fueron deportados por este gobierno. Siete de cada 10 votantes latinos apoyaron a candidatos demócratas en la Cámara Baja. Es hora de reciprocar ese apoyo.

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