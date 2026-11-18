Los demócratas preparan una nueva batalla contra Donald Trump y su círculo más cercano y es justamente Robert Garcia, el legislador que se perfila para encabezar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando su partido tome el control en enero, envió cartas a 12 familiares, funcionarios y aliados del presidente para exigirles que conserven documentos y comunicaciones que podrían ser clave en futuras investigaciones.

La ofensiva apunta a presuntos conflictos de interés, posibles actos de corrupción, abusos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Según CBS News, las notificaciones fueron enviadas a Donald Trump Jr., Eric Trump, Jared Kushner, JD Vance, Stephen Miller, Kristi Noem, Corey Lewandowski, Susie Wiles, el fiscal general Todd Blanche y otros integrantes del entorno presidencial.

Garcia, demócrata de California, sostuvo que los votantes dieron a su partido un mandato para combatir la corrupción y exigir cuentas al gobierno. Las cartas, sin embargo, no obligan a sus destinatarios a entregar documentos, sino a evitar que destruyan o alteren registros que podrían ser solicitados durante las pesquisas.

Trump y su familia bajo la lupa

Entre los temas que los demócratas quieren revisar están los negocios de los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, particularmente sus vínculos con World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia.

También buscan examinar los negocios de Jared Kushner y posibles conflictos entre sus inversiones privadas y su participación en negociaciones diplomáticas en nombre del gobierno estadounidense.

Las notificaciones incluyen además a Kimberly Guilfoyle, por presuntos esquemas de favoritismo relacionados con su nombramiento como embajadora, y a Catherine Townsend, por donaciones privadas destinadas a la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

Inmigración y DHS también están en la mira

El frente migratorio es uno de los que podría generar mayor tensión con la administración Trump. Garcia dirigió cartas a Stephen Miller, Kristi Noem y Corey Lewandowski relacionadas con las operaciones migratorias, presuntos abusos y posibles irregularidades dentro del DHS.

Los demócratas pretenden revisar el papel de funcionarios y asesores en las políticas de deportación, operativos de ICE y decisiones que han provocado críticas por el trato a inmigrantes.

Epstein abre otro frente de investigación

Las cartas a JD Vance, Susie Wiles, Todd Blanche y William Marshall se centran en el manejo de los archivos de Epstein y la transferencia de Ghislaine Maxwell a una prisión de menor seguridad.

De acuerdo con Associated Press, las investigaciones podrían comenzar formalmente en enero, cuando los demócratas asuman el control del comité y tengan capacidad para emitir citaciones.

La Casa Blanca ha cuestionado los planes de investigación y advertido sobre posibles consecuencias legales. Garcia, en cambio, asegura que no se dejará intimidar.

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