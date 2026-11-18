Es una soleada tarde de domingo en Los Ángeles y Emma Marcela Crespin de Paz, una mujer indígena guatemalteca de 59 años, disfruta de una agua fresca.

“No teníamos esto allá dentro”, comenta De Paz, que ese día está de visita en el puesto de comida de su hija, ubicado en las afueras del mercado ambulante (swap meet) de LACC, en Los Ángeles.

A simple vista, es una mujer de espíritu alegre, pero De Paz guarda tristeza y miedo en su mirada. El 19 de junio de 2025, De Paz fue detenida a punta de pistola por agentes federales frente a un establecimiento de Home Depot en Hollywood, durante una redada masiva de ICE.

Las secuelas de aquella experiencia y de los cuatro meses que pasó recluida en el Centro de Detención de ICE en Adelanto aún persisten.

De Paz, quien lleva décadas como vendedora ambulante en Los Ángeles, viste una colorida blusa guatemalteca bordada a mano y una falda. Sus manos lucen adornadas con joyas de oro y plata. “Hola, mija, ¿cómo estás?”, dice De Paz al saludar a su hija, mientras una amplia sonrisa se dibuja en su rostro.

Para el momento de nuestra visita, habían transcurrido cinco meses desde que De Paz fue puesta en libertad del centro de detención de Adelanto. Ella describió los meses posteriores a su liberación como un intento de salir de un pozo muy profundo, sin escalera alguna a la vista.

“Estoy tratando de ver cómo salir de esto”, comparte De Paz por primera vez. “Cómo lograr salir, porque sé que no podré hacerlo sola; pero con apoyo psicológico y emocional, y con la ayuda de las personas que me rodean, sé que podré lograrlo”.

Emma De Paz posa en el puesto de comida de su hija en East Hollywood. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De Paz posa con familiares y amigos, quienes se mostraron encantados de verla en una zona donde solía realizar labores de organización y donde ahora su hija vende comida. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Para muchas personas, salir de un centro de detención de inmigración puede significar libertad física; sin embargo, esa libertad suele ir acompañada de un largo proceso para asimilar la experiencia vivida y el trauma. Desde revivir el momento de su detención hasta haber estado confinadas en una celda —donde pasaban 23 horas al día bajo luces fluorescentes—, resulta sumamente difícil reintegrarse a la sociedad y reencontrarse con la familia sin cargar con cicatrices.

De Paz aún recuerda cómo fue arrojada al suelo durante su arresto, la sensación del metal frío del arma de un agente federal presionando su sien y el sonido de su voz ordenándole que no corriera.

“Es un momento que creo que nunca podré olvidar”, comenta De Paz. “¿Por qué iba a correr si no era una criminal?”.

Según un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología, “la detención añade una nueva capa de trauma, caracterizada por el aislamiento, la incertidumbre y, a menudo, por condiciones deshumanizantes”, según la autora Myriam Vidal Valero.

Esto “puede agravar considerablemente los problemas de salud mental preexistentes”, sobre todo porque la mayoría de las personas detenidas no recibe la atención en salud mental que necesita.

Además, cuanto más tiempo permanece una persona bajo detención, mayor es el riesgo de desarrollar problemas de salud mental que pueden persistir y con el tiempo derivar en trastorno de estrés postraumático (TEPT) e incluso en pensamientos suicidas.

“Las condiciones dentro de los centros de detención de inmigrantes no solo pueden agravar los problemas de salud mental —si la persona ya contaba con un diagnóstico previo—, sino que también pueden contribuir a un nuevo diagnóstico”, señaló la Dra. Altaf Saadi, médica e investigadora del Massachusetts General Hospital, cuyo trabajo se cita en el informe.

Al recordar su violenta detención, De Paz relató: “Intentaba mantenerme entera porque me sentía débil, precisamente por la forma en que nos atacaron. Sinceramente, he recordado cada instante desde aquel día porque me dejó un trauma psicológico”.

Un familiar de De Paz sostiene un cartel en un evento comunitario en el que pide su liberación del centro de Adelanto, en 2025. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Los hermanos, hijos y nietos de De Paz sostienen carteles que piden la liberación de la vendedora ambulante en julio de 2025. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Detenida a punta de pistola

De Paz señaló que los agentes federales y los oficiales de inmigración, quienes han detenido a más de 610,000 personas desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, no consideran cómo estas detenciones agresivas pueden agravar enfermedades preexistentes o cuadros de ansiedad, además de generar nuevos traumas en una población ya de por sí vulnerable.

“No tienen en cuenta lo que una persona está viviendo por dentro cuando nos detienen”, afirmó De Paz.

Mientras relata su historia a La Opinión aquella tarde, bajo la sombra de un árbol cerca del puesto de comida de su hija, De Paz hace pausas frecuentes en su conversación; su mirada se desvía hacia los lados, atenta a cualquier aviso del equipo de vigilancia comunitaria que los vendedores habían organizado para patrullar la calle Monroe, donde trabajaba su hija.

Explicó que, al momento de su detención, ya lidiaba con una depresión —agravada tras el fallecimiento de su pareja—, además de otras afecciones como diabetes, colesterol alto, hipertensión y vértigo. Incluso antes de ser detenida, De Paz sufría de una ansiedad persistente, producto del miedo constante a ser arrestada.

“Es muy doloroso para mí contar esta historia, pero es la realidad de lo que viví y de lo que muchas otras personas también vivieron”, dijo De Paz.

El B-18, un lugar muy frío

Tras su detención, De Paz fue llevada al B-18, un centro temporal de detención y procesamiento ubicado en el sótano del edificio federal en el centro de Los Ángeles, cerca de la calle Alameda.

“Cuando nos llevaron a Alameda, fue una experiencia muy impactante para mí”, dice, haciendo una pausa. “Era un lugar donde hacía mucho frío”.

De Paz, quien también ha sido líder de grupos que defienden los derechos de los vendedores ambulantes, relató que hacía tanto frío que en varias ocasiones sintió que su cuerpo se entumecía.

“Tenía que soplar dentro de mi cubrebocas, dejando que el aire saliera para calentarme el cuerpo”, explica, mientras hace una demostración sobre cómo inhalaba y exhalaba con las manos ahuecadas alrededor de la boca.

Más tarde, De Paz fue trasladada al hospital Adventist Health White Memorial, donde, según cuenta, pasó tres días sin comunicación alguna con el exterior. Esta sería la primera de varias visitas al hospital durante su detención, debido a la presión arterial alta y la diabetes que padece.

Un estudio de 2025, titulado “Duración de la detención migratoria y daños a la salud”, reveló que las personas que permanecen detenidas durante periodos más prolongados tienen una probabilidad significativamente mayor de presentar un peor estado de salud, trastornos mentales y trastorno de estrés postraumático (TEPT) que aquellas que permanecen detenidas por periodos más cortos.

“Es algo real que todavía tengo presente, y no podré dejarlo atrás porque, lamentablemente, ya estaba luchando por sobrevivir y esto fue como el golpe final”, expresa De Paz.

El frío continúa en Adelanto

Poco después de su hospitalización, De Paz fue trasladada al Centro de detención de ICE en Adelanto, donde, según cuenta, la encerraron inicialmente en una celda solitaria.

“Nunca me explicaron por qué, pero mi ansiedad era tan intensa que no quería estar separada de los demás. Quería estar en un lugar con otras personas; no quería estar sola porque sentía una ansiedad tremenda”, recuerda. “Sentía que me iba a morir. Le dije a un oficial: ‘Por favor, no me ponga ahí; no creo que pueda soportarlo’. Les supliqué que no me metieran ahí”.

“Ahí adentro te sientes degradada, como si tu vida no importara”, añadió.

De Paz relató que, durante su detención, no lograba comprender cómo los guardias —algunos de los cuales compartían su origen— podían tratar a “los suyos” con tanta insensibilidad.

“Quizás hagan este trabajo por un sueldo, pero no tienen que contribuir a nuestro trauma”, remata De Paz, diciendo que, si pudiera decirles algo, les diría. “No olviden que sus padres son hispanos, al igual que las personas que son llevadas a estos centros de detención. Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se escuche a quienes necesitan ayuda”.

Más tarde, De Paz fue trasladada a una celda con otras mujeres; sin embargo, su salud —tanto física como mental— siguió deteriorándose.

Comentó que las horas bajo las luces fluorescentes no hicieron más que agravar su estado, mientras continuaba sufriendo una sensación de frío intenso y de entumecimiento en todo el cuerpo.

“En muchas ocasiones, llegué a morderme los labios porque sentía que mi cuerpo se adormecía”, detalló. “Cuando perdía toda sensibilidad, me clavaba las uñas detrás de las orejas para provocarme dolor y así volver a sentir algo; si eso no funcionaba, me pellizcaba para ver si lograba sentir algo”.

De Paz expresó su deseo de que los centros de detención ofrecieran terapia, lo que permitiría a muchas personas comenzar a procesar la compleja carga emocional que surge al permanecer recluidas en un espacio cerrado durante un periodo prolongado.

“No le desearía a nadie lo que yo viví. Es una experiencia horrible”, añadió.

De Paz está sentada en su casa en East Hollywood un lunes por la tarde de 2026. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La libertad física no equivale a la libertad psicológica

De Paz fue finalmente liberada del centro de detención de Adelanto a principios de octubre de 2025, después de que Community Power Collective ?una organización con la que había colaborado durante años para defender a los vendedores ambulantes de la ciudad? acudiera en su ayuda y consiguiera representación legal para ella. Tras cuatro meses de detención, se le concedió la libertad bajo fianza después de que su abogada, Karla Navarete, y su equipo presentaran una petición de “habeas corpus”.

Al regresar a casa, su familia y su comunidad sorprendieron a De Paz con flores, globos, regalos, tarjetas y carteles de bienvenida.

De Paz comenta que ya ha pasado un año desde que fue liberada y que aún lucha por permanecer en los Estados Unidos, pero la incertidumbre afecta su salud mental, ya que huyó de Guatemala por temor a perder la vida.

“Emigré a este país por una razón; no lo hice por capricho. Creo que muchas personas emigran por necesidad, debido a circunstancias que otros nunca llegan a comprender”.

El 5 de noviembre de 2026, De Paz asistió a una de sus audiencias ante el tribunal en Los Ángeles, acompañada por la organización Unión del Barrio. A pesar de los nervios, la visita transcurrió bien y pudo regresar a casa sin contratiempos.

“Estuvieron allí para mi seguridad, y estoy muy agradecida, porque hemos sabido de casos de personas que han sido detenidas en los tribunales”, explica.

Aunque no es común que le exijan presentarse ante el tribunal frecuentemente, De Paz debe subir cada semana una fotografía suya a una aplicación móvil llamada ICE SmartLINK, utilizada por las autoridades migratorias para supervisar a personas con casos pendientes.

De Paz mira hacia afuera desde la puerta de su casa, observando el movimiento en su vecindario. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Esta aplicación forma parte del programa de “alternativas a la detención” de ICE, que permite a los individuos afrontar su proceso legal fuera de un centro de reclusión, manteniendo al mismo tiempo un mecanismo de vigilancia sobre ellos.

Ahora que está en libertad, De Paz sigue marcada por el tiempo que pasó detenida.

“Durante los primeros meses, al despertar, tenía que recordarme a mí misma que ya no estaba en aquel lugar”, relata. “O sea, soy libre, pero a la vez no lo soy”.

Antes de su detención, su vida transcurría en el espacio público; si no le vendía comida a los jornaleros que acudían a la Home Depot, se dedicaba a organizar a vendedores ambulantes por toda la ciudad. Ahora lleva una vida más tranquila, rodeada principalmente de familiares y amigos. Aunque ha vuelto a trabajar por necesidad, confiesa que todavía teme ser detenida de nuevo, por lo que limita sus días y horas de trabajo.

“Tengo miedo de volver a caer en esa situación; no quiero que me arresten otra vez”, comenta. “A veces, la ansiedad, la depresión y el miedo me paralizan tanto que no quiero ni salir de casa ni hablar con nadie”.

De Paz cuenta que ha comenzado a recibir terapia y que, desde su libertad, se reúne con un psicólogo cada tres semanas. Estas sesiones le ayudan a aliviar los nervios y la ansiedad, que se agravaron durante su arresto y su detención en Adelanto.

Explica que, a menudo, encuentra refugio en su iglesia local —de donde, de hecho, venía aquel domingo—. Por lo demás, intenta mantener un perfil bajo y pasa la mayor parte del tiempo en casa; a veces, se acerca al puesto de su hija para saludarla y ver a viejos amigos.

“La iglesia es uno de los pocos lugares donde encuentro algo de paz y seguridad”, afirma. “Me falta mucho para estar bien, pero me repito a mí misma que soy una mujer fuerte: si he sobrevivido a todo lo que me ha tocado vivir hasta ahora, también podré superar esto”.