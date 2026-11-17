Cientos de estudiantes de secundarias y preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) sorprendieron a propios y extraños con una salida de clases en protesta para detener las violentas redadas de inmigración y derrotar lo que llamaron “la dictadura fascista de Trump”, además de rechazar cualquier intento por restablecer los exámenes estandarizados SAT y ACT como requisito para ingresar a la universidad.

Desde varios planteles de Los Ángeles y del Valle de San Fernando, los jóvenes manifestantes congregaron su lucha frente al edificio del ayuntamiento de Los Ángeles, donde gritaron sus consignas e incluso bailaron la famosa canción “Payaso de Rodeo” del grupo Caballo Dorado.

“El trato que reciben las familias inmigrantes es injusto; tengo la esperanza de que se produzca un cambio político”, expresó Sara, una estudiante de la preparatoria Ramón C. Cortines, nacida en Bogotá, Colombia. “El enfoque de la administración Trump es racista y discriminatorio; el trato a nuestros padres y abuelos. Todos los inmigrantes contribuyen a la economía de Estados Unidos y a la construcción de comunidades más sólidas.

La demostración cívica y pacífica de los jóvenes de entre 14 y 18 años, además de alumnos de UCLA, se vio empañada por agresiones físicas entre ellos mismos frente al Edificio Federal de Los Ángeles, ubicado en la calle del mismo nombre. Un grupo de aproximadamente 12 logró marcharse, antes de ser confrontado por agentes que custodiaban el edificio.

Asimismo, cuando la marcha se dirigía al norte por la calle Los Ángeles, numerosos automóviles se detuvieron a la salida del puente sur de la autopista 101, -en el este de la calle Aliso- donde un hombre caucásico, después de grabar un video de la marcha, perdió la paciencia y comenzó a empujar a los estudiantes.

Sara, estudiante de la preparatoria Ramón C. Cortines, salió a manifestarse contra las redadas de ICE. Crédito: Impremedia

El sujeto, de aproximadamente 45 años, fue controlado rápidamente por elementos adultos de los Boinas Cafés, quienes le reclamaron por su proceder, mientras el hombre argumentaba que debía salir del caos vial porque llegaría tarde a su trabajo.

Mientras ondeaba la bandera de Guatemala, Vicky Martínez, de 14 años y estudiante de Roybal Learning Center, declaró a La Opinión que había salido a protestar para defender a la comunidad latina y a su gente.

“Estoy con mi bandera para defender a mi comunidad y a mi gente. Yo espero contribuir a transformar el país para que mis padres puedan disfrutar de las mismas oportunidades que yo tengo”, indicó. “Yo tengo el privilegio de hacer estas cosas [protestar] pero ellos no. Todos merecemos justicia”.

La demostración de los estudiantes de Los Ángeles, San Bernardino, Condado de Orange, Ventura y Oakland se da en momentos en que el apartidista Instituto de Política Migratoria (MPI) dio a conocer que más de dos tercios de las 980,000 deportaciones realizadas durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump correspondieron a migrantes que fueron interceptados inicialmente en la frontera.

Para el año fiscal 2025, que abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, ICE registró un récord de 442,640 deportaciones. Este período abarcó los últimos meses de la administración de Biden y el inicio del segundo mandato del presidente Trump. Esta cifra representó un incremento de aproximadamente 171,000 respecto al año anterior. Casi 167,000 personas (38%) contaban con condenas penales, es decir, más del 70% de las personas no tenía récord criminal.

La protesta transcurrió sin incidentes.

Organizados por la Coalición para Defender la Acción Afirmativa, la integración y derechos de los inmigrantes y luchar por la igualdad por cualquier medio (BAMN), los estudiantes gritaron a pulmón abierto: “Hey, hey, ho, ho ICE has got to go! Hey. Hey, ho. ho, Donald Trump has got to go! (¡Hey, hey, ho, ho, el ICE se tiene que ir! ¡Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir!).

También exigieron: “¡Basta de deportaciones! ¡Basta de campos de concentración! ¡Trump se tiene que ir! ¡Asilo para todos los refugiados! ¡Trump se tiene que ir! ¡Liberen a todos los inmigrantes? Trump se tiene que ir!”

Lily King, una niña de 14 años, estudiante de la secundaria Garfield, dijo que su mensaje para la administración Trump era: “Sinceramente, lo único que tengo que decir es que el ICE tiene que desaparecer. Todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad es innecesario”.

La estudiante ironizó al decir que el ICE [hielo en inglés] por su propia naturaleza debe derretirse.

Lily King y su amiga Marilyn Palomar, ambas estudiantes de la secundaria Garfield, en el este de L.A. Crédito: Impremedia

“Nosotros, los mexicanos —y todas las personas que están siendo blanco de estos ataques—, estamos sufriendo algo que es totalmente innecesario”, dijo.

Argumentó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y todas las comisarias están colaborando con el ICE.

“Hay que ponerles un freno. No es cierto que intenten ayudar a la comunidad; no son nuestros amigos, son el enemigo”, expresó la jovencita. “Desde hace mucho tiempo, durante los últimos años, vivir en esta zona se ha vuelto muy difícil. En una protesta anterior, nos lanzaron gases; fue una situación terrible”.

En las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles y alrededor del edificio fue notorio el despliegue de agentes de policía y patrullas. La protesta dejó un saldo blanco, sin heridos ni detenidos.

Su amiga, Marilyn Palomar, de 14 años, de la misma escuela secundaria Garfield, señaló que había acudido por primera vez a una protesta. Lo hizo con permiso de sus padres para ausentarse de la escuela.

“Si yo tuviera el poder para cambiar algo, lucharía por todos, porque todos somos humanos y todos merecemos vivir”, afirmó. “Y tenemos que difundir palabras de que la violencia no es la respuesta ante lo injusto. Sé que los inmigrantes están siendo deportados, pero nosotros estamos aquí peleando por un futuro mejor. Hoy mis padres deberán estar orgullosas de mi”.

Por la mañana, sonó el timbre de las 10:30 de la mañana en la secundaria y preparatoria Francisco Bravo Magnet Medical Magnet High School y decenas de estudiantes abandonaron las aulas para marchar desde la calle Cornwell, a lo largo de la Marengo y State hasta la Plaza del Mariachi, donde abordaron un tren de Metro que los llevara a la alcaldía de Los Ángeles y se unieran a cientos de sus compañeros.

Allí, Melissa Esparza, una niña de 14 años que quiere convertirse en fisioterapeuta “para ayudar a la comunidad y que cuide su salud”, reflexionó que el cartelón que portaba con el mensaje: “Lo que estoy construyendo es un movimiento masivo, militante y liderado por jóvenes, centrado en los derechos civiles y los derechos de los inmigrantes”, básicamente, se trata de crear una red comunitaria entre adolescentes y jóvenes “para que podamos solidarizarnos ante esta situación de inmigración”.

Enfatizó que en las comunidades se ve constantemente cómo se llevan a personas, cómo los agentes de ICE maltratan a los inmigrantes e incluso los matan.

Vicky Martinez, de 14 años y estudiante de Roybal Learning Center, enarboló la bandera de Guatemala, como señal de defensa. Crédito: Impremedia

“Esto está relacionado con muchos otros problemas: en lugar de destinar más fondos a nuestras escuelas y a la educación, el gobierno invierte más dinero en el ICE. Ellos no ayudan ni protegen a nuestros niños ni a nuestra comunidad; al contrario, encierran en jaulas a personas que no han hecho nada malo, sometiéndolas a sistemas y tratos inhumanos. Eso está mal”, sostuvo.

En contra de exámenes SAT y ACT

Los estudiantes de 60 escuelas que salieron a protestar rechazaron la probable reinstauración de los exámenes estandarizados SAT y ACT, que actualmente no afectan a los aspirantes al sistema de la UC de California, en el otoño de 2027.

Sin embargo, la Junta de Admisiones y Relaciones con las Escuelas (BOARS) de la Universidad de California (UC), bajo la dirección del profesorado, está llevando a cabo, una revisión sobre si restablecer o modificar los requisitos de los exámenes SAT y ACT para la admisión a programas de pregrado.

Los estudiantes consideran dichos exámenes “discriminatorios” para las comunidades minoritarias: latinos, afroamericanos y nativos americanos.

“Históricamente, los exámenes SAT y ACT han perjudicado a estudiantes de minorías y no reflejan plenamente su capacidad académica”, dijo José Lagos, estudiante de la UCLA y organizador de By All Means Necessary (BAMN), una coalición que lucha por defender la Acción Afirmativa, la integración y los derechos de los inmigrantes, por la igualdad por cualquier medio necesario.

Lagos dijo a La Opinión que ciertas partes de los exámenes estandarizados favorecen a los estudiantes con mayor acceso a conocimientos y recursos.

Recordó que, en 2019, autoridades escolares del Distrito Escolar de Compton y organizaciones asiático-americanas y filipinas interpusieron una demanda contra el uso de esos exámenes en el sistema de la Universidad de California. El acuerdo final de 2021 suspendió el uso de los exámenes ACT y SAT en los procesos de admisión hasta 2025.

Lagos indicó que un comité de la Junta de Regentes de la UC evalúa el tema y que el Consejo Académico ha encargado a la BOARS la presentación de un informe sobre las pruebas estandarizadas para el 12 de febrero de 2027; se espera que las recomendaciones lleguen a la Junta de Regentes de la UC para junio de 2027. Habría una recomendación posterior, y la decisión de volver a aplicar los exámenes ACT y SAT podría tomarse en junio o julio de 2027.

Comparó que el 56% de los estudiantes latinos graduados de preparatoria en California representan menos del 25% de los admitidos en UCLA.

En esta batalla, el propio gobernador Gavin Newsom se ha manifestado en contra del uso del SAT y del ACT en los procesos de admisión. Cuando, al comienzo de la pandemia de Covid, se tomó la decisión de dejar de utilizar el SAT y el ACT en los procesos de admisión de la Universidad de California (UC), Newsom afirmó: “El uso del SAT y el ACT agrava las desigualdades que enfrentan los estudiantes subrepresentados, dado que el desempeño en estas pruebas guarda una estrecha relación con la raza y los ingresos de los padres, y no constituye el mejor indicador del éxito universitario”.

José Lagos informó que, además, el Centro de Recursos Latinos (Latin Resource Center) de UCLA podría cerrar al término del año escolar, en mayo o junio, por falta de fondos.

Dicho centro ofrece talleres, actividades culturales, espacios de estudio, computadoras y orientación académica.

El estudiante y organizador de BAMN dijo sentirse “preocupado” por la falta de defensa institucional de esos recursos frente a los ataques contra programas para comunidades minoritarias.

¿Qué exigen los estudiantes de Bravo Magnet High School?

⦁ Convertir a Los Ángeles en una verdadera «ciudad santuario».

⦁ Impedir el restablecimiento de los exámenes estandarizados SAT y ACT como requisito para ingresar a las universidades de los sistemas UC y CSU.

⦁ Detener la segregación en la educación superior y defender los mecanismos que han demostrado ser eficaces para aumentar la inscripción de estudiantes latinos, negros y de otras minorías subrepresentadas.

⦁ Construir un movimiento nacional, independiente, masivo y combativo, bajo la consigna «No reyes”.

⦁ Defender la democracia y “Trump debe irse, por cualquier medio necesario”.

⦁ Poner un alto a la normalización de Trump, a su legitimación y al fascismo.

⦁ Poner fin a la limpieza étnica racista que Trump lleva a cabo contra los inmigrantes en Estados Unidos y desmantelar el estado policial fascista de Trump. Abolir el ICE.

⦁ Buscan, además, la victoria para la lucha palestina; derrotar a Estados Unidos e Israel; poner fin a la guerra y a la limpieza étnica en Palestina, Irán y el Líbano.

⦁ Por último: construir un movimiento internacional contra el fascismo y la guerra.