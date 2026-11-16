Una familia presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) por el fallecimiento del estudiante Xavier Nungaray-Martínez, de 17 años, quien el 30 de septiembre de 2026 saltó desde un cuarto piso de una escuela preparatoria de Highland Park, en Los Ángeles.

La muerte de Xavier Nungaray-Martínez, estudiante del Benjamin Franklin High School, fue declarada suicidio, por lo que sus familiares alegan que los funcionarios escolares no intervinieron a tiempo a pesar de que el adolescente latino era víctima de un constante acoso escolar.

“No puedo ver ninguno de los videos que circulaban en las redes sociales. Y no puedo contarles qué pasó, porque yo misma me sigo haciendo esas preguntas”, declaró Lilia Paola Nungaray, madre de Xavier, en una entrevista con la cadena Fox.

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“Como dije, él (Xavier) no era un peleador. Sé que él no habría empezado eso. Si hubiera tenido algún problema en la escuela con alguien, me lo habría dicho, porque ese era el tipo de relación que teníamos. Éramos muy unidos y hablábamos de todo”, agregó.

Lilia Paola Nungaray afirmó que desea respuestas por parte de los funcionarios escolares y que se rindan cuentas por lo que pasó con su hijo.

“Queremos que esto no le vuelva a suceder a nadie, porque ningún padre debería pasar por esto. Es demasiado doloroso y queremos más seguridad en las escuelas, porque cuando enviamos a nuestros hijos al colegio, esperamos que estén en un lugar seguro; y claramente, no es así”, expresó la madre de Xavier.

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El abogado de la familia, Spencer Lucas, dijo que solicitan a los funcionarios del LAUSD que implemente nuevas políticas y procedimientos para que garantice la seguridad de los estudiantes.

“Tenemos el video de Xavier siendo brutalmente golpeado en el suelo, y cuando finalmente se levanta, el profesor no hace prácticamente nada para pedir ayuda, ni para llamar a seguridad, para evitar que se repita un ataque violento”, expresó el abogado.

“Xavier recibe un puñetazo por sorpresa y cae al suelo, probablemente con una conmoción cerebral. Luego, Xavier intenta huir y el agresor lo persigue fuera del aula, y ahí es cuando se lanza. Estamos aquí para obligar al distrito escolar a tomar medidas para proteger a nuestros hijos. Es tan simple como eso”, reiteró Lucas.

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El percance ocurrió el 30 de septiembre en el campus del Benjamin Franklin High School, en Highland Park, cuando Xavier es víctima del acoso por parte de un estudiante que golpeaba repetidamente a Nungaray-Martínez en el suelo de un aula y frente a un profesor que se limitaba a gritarles que pararan, según un video que grabó el momento.

La grabación muestra que, después de que terminó la pelea, el agresor asestó un último golpe a Xavier, quien salió del aula y se dirigió al pasillo. Al llegar a la barandilla, se impulsó hacia arriba y cayó desde el cuarto piso del edificio.

El médico forense del condado de Los Ángeles reportó que el adolescente latino sufrió múltiples lesiones traumáticas en la cabeza y el torso, además de dictaminar que su muerte fue un suicidio.

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El abogado aseguró que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no se ha puesto en contacto con la familia de Xavier Nungaray-Martínez ni ha proporcionado ninguna respuesta.

De acuerdo con funcionarios del LAUSD, el distrito no hace comentarios sobre litigios pendientes.

Si usted o un ser querido se siente angustiado, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. El centro de crisis ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana. Llame o envíe mensaje de texto al 988 o chatee en 988lifeline.org.

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