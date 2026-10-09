“¡Basta, déjenlo en paz!”: Piden alzar la voz contra el acoso en las escuelas

Pocos días después del fallecimiento del estudiante Xavier Nungaray-Martínez, de 17 años, quien cayó al vacío desde un cuarto piso en la escuela Benjamin Franklin High School de Highland Park, comenzó el Mes de la Prevención del Acoso Escolar con un programa de la organización ‘Speak Out Against Bullying, Inc’ y Chuck E. Cheese.

Desde 2023, a través de ‘Speak Out Against Bullying, Inc’, su fundadora, Mónica Harmon, se ha dedicado a impulsar cambios sociales y cívicos. Su objetivo es fomentar la acción contra el acoso y el ciberacoso mediante la defensa de causas públicas, la prevención y la concienciación.

“Sí, ha sido una coincidencia nuestro evento”, declaró Harmon a La Opinión este jueves en la primaria ICEF Vista Elementary Academy, en el oeste de Los Ángeles.

“Debemos crear conciencia y hacerles saber a los jóvenes que deben alzar la voz, porque lo que le sucedió al estudiante de Franklin se habría podido evitar si los chicos que estaban alrededor, grabando y riéndose, hubieran intervenido diciendo: ‘Déjenlo en paz’, o le hubieran ayudado”.

Mónica Harmon, fundadora de la organización ‘Speak Out Against Bullying, Inc’, pidió consecuencias más severas para los acosadores escolares. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Si bien el Departamento de Policía de Los Ángeles, que investigó la muerte de Xavier Nungaray-Martinez, afirmó no haber hallado pruebas que vinculen las denuncias de acoso escolar contra el estudiante que le golpeó en el rostro, la investigación no se ha cerrado.

Un escalofriante video captó los momentos previos al salto que Xavier efectuó desde el cuarto piso de la escuela el 30 de septiembre. La grabación muestra a otro adolescente incitándolo a pelear y a un maestro ordenándole: “¡Para, para! ¡calma!”.

El estudiante no identificado por las autoridades escolares ni la policía le propinó un fuerte puñetazo al rostro. Xavier cayó al suelo y salió corriendo del aula mientras se escuchaba al agresor decir: “Corre, nig**r …corre”. Un segundo video, grabado segundos después, muestra a Xavier lanzándose sobre la barandilla.

“Tiene que haber consecuencias más severas para los agresores”, dijo Mónica Harmon. “En el caso de la mayoría de los estudiantes que acosan, alguien les está haciendo lo mismo en casa, así que necesitan orientación. Necesitan consejeros de salud mental que averigüen por qué actúan así, y debe haber consecuencias; porque si simplemente vienen a la escuela, acosan a otros y no les pasa nada, van a seguir haciéndolo”.

Un informe de California School Climate, Health and Learning Surveys (Encuestas de California sobre el clima escolar, la salud y el aprendizaje) revela que en las escuelas del condado de Los Ángeles el 32.8% de los estudiantes del séptimo grado han sido sometidos a acoso escolar; el 26.0 % en el noveno grado, y el 23.9% en el undécimo grado.

Además, según los resultados de la Encuesta sobre la Experiencia Escolar (SES) anual del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles respondida por 228,619 estudiantes, se indica que durante el año escolar 2025-2026, la víctima fue empujada, zarandeada, abofeteada, golpeada o pateada. En ese año, el porcentaje de agresiones físicas aumentó un 15% frente al 6% registrado en 2024-2025.

Harmon, quien lleva a cabo su programa contra el acoso escolar en iglesias y escuelas, criticó que nadie hable del estudiante que le dio la paliza a Xavier Nungaray en el aula.

“¿Qué pasa con él? En cierto modo, él también es una víctima debido a su comportamiento; alguien le está haciendo daño, viene a la escuela y se muestra muy violento, así que tiene problemas de ira”, señaló. “No he oído decir que esté hablando con un consejero o un psiquiatra. Queremos saber qué pasa por su cabeza. ¿Por qué le golpeó con tanta brutalidad en el aula? Y nadie habla de eso. Lo único que buscan es venganza. Pero la venganza no siempre es la solución”.

Aunque no es abogada, la fundadora de ‘Speak Out Against Bullying, Inc’ indicó que el forense tiene que emitir su dictamen, pero hubo una acción previa antes de que él (Xavier Nugaray) se quitara la vida”.

En el caso de la mayoría de los estudiantes que acosan, alguien les está haciendo lo mismo en casa, así que necesitan orientación. Necesitan consejeros de salud mental que averigüen por qué actúan así” Mónica Harmon – Fundadora de ‘Speak Out Against Bullying, Inc’

Comprometidos a respetar a otros

Sentados en alfombras sintéticas en ICEF Vista Elementary School, decenas de niños se comprometieron a ser parte de la solución al problema del acoso escolar y no del problema.

“Me comprometo a ayudar para parar el acoso. Yo puedo hacer la diferencia en mi escuela. Respetaré a mis compañeros de clase, maestros y personal. Yo soy inteligente, una persona valiosa e inteligente”, recitaron a una voz y emocionados por tener en su escuela al personaje de la cadena Chuck E. Cheese.

Alumnos de la primaria ICEF Vista Elementary Academy de Los Ángeles recitaron al mismo tiempo consignas contra el bullying escolar. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Guiados por Harmon, continuaron: “Seré un modelo de buena conducta. Si veo algo, diré algo. Incluiré a otros en actividades. Mis palabras y acciones serán amables y honestas. Si veo acoso, se lo diré a un adulto en quien confío. Acepto solamente lo mejor en todo lo que hago. Estoy orgulloso de mi mismo”.

El programa de ‘Speak Out Against Bullying, Inc’ consiste básicamente en aplicar el principio de “si ves algo, di algo”. “Si ves que alguien es objeto de burlas, risas o humillaciones, da un paso al frente”. Y “si tienes miedo de hacerlo tú solo, ve con unos amigos y pídeles que intervengan”.

“El acoso escolar se detendría en 10 segundos si alguien dijera: ‘Basta, déjenlo en paz’. Pero no lo hacen”, agregó Harmon.

Entre las respuestas sugeridas para detener el acoso escolar se incluyeron consecuencias claras, como la suspensión o la expulsión, acompañadas de orientación y apoyo en salud mental para los estudiantes que acosan, quienes también podrían estar sufriendo daños en sus hogares.

Eric Eppolito, jefe de la Comisaría de la División Pacific del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló que el evento en la primaria ICEF Vista Elementary Academy, donde el 95% de los estudiantes son de origen latino, cobra especial importancia tras el suicidio de Xavier Nungaray-Martínez.

“Refuerza la necesidad de que las escuelas sean entornos seguros donde los estudiantes puedan crecer y aprender”, dijo el capitán III.

Sin embargo, el Mes de la Prevención del Acoso Escolar se celebra anualmente como medida preventiva, no solo como respuesta a un incidente concreto.

“Iniciativas como la de esta escuela (primaria ICEF Vista Elementary Academy) buscan evitar desenlaces similares. Los estudiantes deben tratarse con respeto, apoyarse mutuamente y alzar la voz cuando sufran o presencien situaciones de acoso escolar”, enfatizó. “Es importante que los alumnos informen a un profesor sobre los problemas en lugar de guardar silencio. Todos compartimos la responsabilidad de reforzar este mensaje”.

Brenna Persky, directora de la primaria ICEF Vista Elementary Academy de Los Ángeles, pidió que los estudiantes no sean testigos pasivos del bullying. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Espectador pasivo, testigo activo”

La doctora Brenna Persky, directora de la primaria ICEF Vista Elementary Academy, consideró que, frente a incidentes de acoso escolar, las personas que se encuentren en el entorno, “si ven algo, digan algo”.

Y explicó: “Hay que adoptar una postura activa frente al acoso, en lugar de ser un mero espectador pasivo. Un espectador pasivo es alguien que se queda mirando mientras acosan a otra persona. En cambio, quien adopta una postura activa ve el acoso y dice: ‘¡Oye, basta! Tienes que parar’. Hay que alzar la voz o detener el acoso”.

Por ello, en su escuela de 250 alumnos se les enseña desde pequeños, incluso a los niños de kínder, a aprender qué hacer si ven una situación de acoso.

“Nos centramos mucho en la prevención: en actuar antes de que ocurran los hechos en lugar de reaccionar después. No queremos limitarnos a gestionar las consecuencias una vez que el acoso ya ha sucedido; queremos actuar antes. Este evento es un ejemplo de las medidas preventivas que llevamos a cabo contra el acoso escolar”.

En el ataque físico y el posterior suicidio de Xavier Nungaray-Martínez, muchos de sus compañeros de clase actuaron como meros espectadores ante la violencia que se producía en el aula. También se limitaron a mirar y grabar con sus teléfonos móviles, sin hacer nada para salvar la vida del chico.

“Las redes sociales y los teléfonos móviles han supuesto una complicación añadida que las escuelas deben gestionar”, precisó la doctora Persky. “Por eso, como parte de nuestra labor de prevención, hablamos sobre qué hacer si ven algo en internet o a alguien grabando”.

ICEF Vista Elementary Academy es una escuela primaria, por lo que no muchos alumnos tienen teléfono móvil ni redes sociales; sin embargo, en su escuela secundaria —situada muy cerca— se aplica una política de prohibición total de teléfonos móviles durante toda la jornada escolar. No se permiten desde el inicio hasta el final de las clases porque no quieren que los alumnos se sientan cohibidos por la posibilidad de ser grabados en cualquier momento.

“Esta medida de prohibir el uso de los móviles durante todo el horario lectivo nos ha ayudado a gestionar los problemas relacionados con el entorno digital en la escuela secundaria”, afirmó.

Hay que adoptar una postura activa frente al acoso, en lugar de ser un mero espectador pasivo. Un espectador pasivo es alguien que se queda mirando mientras acosan a otra persona” Brenna Persky – Directora de la primaria ICEF Vista Elementary Academy

Madre hace llamado a abrir la comunicación

Alma Cortés, madre de los pequeños Axel, de 10 años, y Alberto, de 5, reveló a La Opinión que un alumno hizo una broma pesada a su hijo de prekínder cuando le dijo: “Oh, fui al baño y le hice daño a tu hermanito. Le hice daño a tu hermanito”.

Alma Cortés y su hijo Axel. Ella compartió una broma pesada que otro alumno les hizo a sus hijos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Alberto no comprendió la amenaza falsa relacionada con su hermano Alberto y se lo contó a su mamá. “Mi niño quedó muy asustado”, dijo Alma, originaria de Oaxaca, México. “Hablé con la directora y la escuela indicó que contactaría a los padres del otro niño”.

La madre consideró que “es muy lamentable” lo que se ha oído últimamente sobre el acoso escolar. “Hay muchos niños que necesitan mucha atención”, dijo. “La educación principal empieza en casa”.

Ella dijo que son, precisamente, los padres quienes mejor conocen a sus hijos: si son tranquilos, sociables o vulnerables a muchas cosas. “En las escuelas, los maestros hacen lo que pueden y no pueden controlar todo lo que sucede a su alrededor”, señaló.

Cortés, por su parte, indicó que busca mantener a diario la mejor comunicación con sus hijos.

“Platico con ellos, cómo le fue después de clases, cuáles son sus inquietudes; Axel es un niño calmado y a veces me comenta que otros estudiantes hacen bromas muy pesadas. Eso no le gusta. Por eso, yo, como madre, me pongo en contacto rápidamente con la escuela para que trabajen con esos niños”.