La muerte de Xavier, estudiante de Franklin High School, se declara como suicidio

El estudiante de la escuela secundaria Franklin High School que cayó mortalmente desde un balcón del cuarto piso la semana pasada falleció por suicidio, según reveló la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Xavier Nungaray-Martínez, de 17 años, murió en un hospital a causa de “múltiples lesiones traumáticas contusas en la cabeza y el torso”, de acuerdo con el reporte del médico forense, aunque el caso se mantiene abierto

Por su parte, la familia del adolescente niega la conclusión de la autopsia y rechaza la hipótesis del suicidio.

“Sabemos que no ha sido un suicidio de ninguna manera”, dijo Juana Quino, tía de Xavier, a los medios de comunicación.

Xavier Nungaray-Martínez, de 17 años. Crédito: GoFundMe

Acoso escolar

Los padres de Xavier afirman que anteriormente su hijo ya había sufrido acoso escolar y que fue agredido por otros estudiantes cuando cursaba el décimo grado. También sostienen que, en lugar de disciplinar a los alumnos a quienes acusan de acosarlo, fue Xavier quien recibió una reprimenda.

Videos que empezaron a circular en las redes sociales la semana pasada; parecen mostrar una pelea que se llevó a cabo en una clase en Franklin High School, que involucró a Xavier y a otro estudiante. Se puede observar cómo un profesor intentó intervenir en el altercado antes de que Xavier recibiera un golpe final en la cara. Posteriormente, se ve al joven de 17 años corriendo por un pasillo; después, Xavier parece saltar por encima de la barandilla del cuarto piso de la escuela.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre lo ocurrido con la caída, pero los usuarios en redes sociales ya han comenzado a especular sobre qué pudo haberla causado.

Algunos creen que el joven se suicidó; otros afirman que se sentía atrapado y por eso saltó, mientras que hay quienes sugieren que los golpes en la cabeza pudieron haberle causado confusión y haberlo llevado a saltar.

Los estudiantes escriben mensajes para la familia de Xavier en una pizarra blanca. Crédito: Janette Villafana

La semana pasada, cuando cientos de personas —entre ellos estudiantes, familiares y amigos— asistieron a la vigilia celebrada frente a la escuela para honrar la memoria del adolescente, las preguntas continuaron. Entre los padres y los alumnos murmuraban sobre la causa de su muerte.

“La escuela debió haber hecho más”, reclamaban unos padres.

Ese jueves, en el suelo, se formó una cruz con velas encendidas y el lugar se llenó de decenas de flores y notas escritas a mano para Xavier y su familia.

Otros padres que hablaron con La Opinión el jueves pasado dijeron que el tema del bullying, o sea, el acoso escolar, es algo común. Unos padres incluso detallaron cómo sus propios hijos han sido ahorcados, golpeados y acosados verbalmente en otras escuelas de Los Ángeles y, de acuerdo con estos padres, poco se hace al respecto.

“He tenido que cambiar de escuela a mi hija”, dijo una madre de su hija, quien cursa secundaria en Los Ángeles.

Piden más vigilancia

Una nueva petición que circula en internet, impulsada por padres de familia con hijos en el LAUSD, indica que el joven de 17 años “perdió la vida en la escuela secundaria Franklin, en Highland Park, debido a un incidente de acoso escolar que podría haberse evitado”.

Este ramo de flores fue acompañado por una carta dedicada a Xavier Nungaray, el estudiante de 17 años que aparentemente decidió quitarse la vida en una escuela de Highland Park, Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Además, señala qué se debe hacer respecto al bullying y a la seguridad de los alumnos. La petición plantea cinco exigencias, que van desde una mayor vigilancia en la escuela hasta una mejor comunicación entre el personal.

“Creemos que estos cambios no solo son necesarios, sino también urgentes. Al implementar estas medidas de seguridad, podemos crear un entorno más seguro y propicio para el aprendizaje, libre de miedo o peligro. Únase a nosotros para exigir cambios y garantizar el derecho de cada niño a la seguridad y a un entorno educativo protegido en las escuelas del LAUSD”, concluye la petición.

Hasta esta semana, las autoridades y los administradores de la escuela aún no han anunciado cargos formales ni detenciones en relación con el segundo estudiante involucrado en la pelea. Más allá de eso, la familia de Xavier ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios.