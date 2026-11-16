La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para cancelar subvenciones federales destinadas a investigadores de la Universidad de California, en un revés judicial a su política contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La decisión dejó vigente un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que consideró que la cancelación de los recursos probablemente vulneró la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

La controversia involucró aproximadamente 59 millones de dólares en subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH), organismos que financian proyectos académicos y científicos.

Los magistrados rechazaron el recurso de la Administración Trump mediante una breve resolución sin explicaciones ni votos públicos en contra.

El conflicto comenzó después de que Trump firmó, en enero de 2025, una orden ejecutiva para eliminar los programas federales relacionados con diversidad, equidad e inclusión. La medida provocó la cancelación de subvenciones a universidades cuyos proyectos abordaban asuntos como discriminación, cambio climático y justicia ambiental.

La Casa Blanca argumentó que tenía facultades para decidir qué investigaciones financiaba. Sin embargo, los académicos afectados sostuvieron que los recortes respondieron a sus opiniones y enfoques de investigación, lo que constituyó una forma de discriminación ideológica.

En junio de 2025, seis investigadores de la Universidad de California presentaron una demanda colectiva para exigir la restitución de los recursos. La jueza federal Rita Lin ordenó restablecer provisionalmente las subvenciones, decisión que posteriormente recibió el respaldo parcial del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

“El Gobierno no se limitó a ejercer su facultad de elegir los programas que financia, sino que canceló subvenciones individuales de programas existentes basándose en los puntos de vista que atribuía a determinados investigadores”, señaló el tribunal, según CBS News.

La Universidad de California, uno de los mayores sistemas públicos de educación superior del país, figuró entre las instituciones más afectadas por las restricciones federales.

De acuerdo con CalMatters, entre enero y julio de 2025, la Administración canceló más de 900 millones de dólares en subvenciones destinadas a investigadores del sistema universitario, incluidos cerca de 600 millones correspondientes a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En agosto, el Gobierno suspendió cientos de subvenciones a UCLA, en medio de acusaciones de antisemitismo relacionadas con las protestas estudiantiles a favor de Palestina.

Los recortes amenazaron investigaciones en medicina, biología, historia y otras disciplinas. Según los abogados de los académicos, algunas cancelaciones ocurrieron después de identificar términos como “diversidad” o “cambio climático” en los proyectos, sin evaluar sus objetivos científicos.

La controversia formó parte de una confrontación entre la Casa Blanca y distintas universidades estadounidenses, a las que Trump exigió modificar sus políticas de contratación, admisión y programas institucionales relacionados con diversidad e inclusión.

La Administración defendió los recortes como parte de una estrategia para eliminar prácticas que consideró discriminatorias, mientras los investigadores advirtieron que las cancelaciones por razones ideológicas amenazaban la independencia académica.

Tras conocerse la resolución, el Departamento de Justicia reiteró que defendería las facultades del Ejecutivo para administrar los recursos públicos y cancelar programas vinculados con DEI.

El rechazo de la Corte Suprema no resolvió definitivamente el litigio ni estableció una prohibición general contra los recortes federales. La decisión mantuvo las medidas judiciales que protegían las subvenciones involucradas, mientras el proceso continuó en tribunales inferiores.