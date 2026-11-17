Una nueva batalla legal contra las políticas migratorias de Donald Trump comenzó en California, donde una organización defensora de los derechos civiles presentó una demanda federal para impedir que el gobierno retire los subsidios de vivienda a familias cuyos integrantes tienen diferentes situaciones migratorias.

Public Counsel, una organización jurídica sin fines de lucro con sede en Los Ángeles presentó el lunes una querella contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), encabezado por Scott Turner, con el propósito de bloquear una nueva regulación que entrará en vigor el próximo 14 de diciembre. La disposición exige que todas las personas que viven en viviendas financiadas con recursos federales demuestren su ciudadanía estadounidense o que cuentan con un estatus migratorio que les permita recibir asistencia, sin importar su edad.

Hasta ahora, las familias de estatus migratorio mixto podían permanecer bajo el mismo techo siempre que el subsidio federal se calculara únicamente para los integrantes que cumplían los requisitos migratorios. Esa política se mantuvo durante aproximadamente tres décadas, desde 1995. La nueva regulación transforma esa protección en una asistencia temporal y podría obligar a miles de hogares a elegir entre separarse de sus familiares o perder el apoyo económico que les permite conservar una vivienda asequible.

La demanda fue presentada en representación de tres personas, incluidos ciudadanos estadounidenses que actualmente viven en complejos de vivienda pública de Los Ángeles. Los abogados argumentan que el HUD carece de autoridad para modificar una disposición establecida por el Congreso y advierten que la medida podría provocar desalojos y vulnerar derechos de familias que reciben legalmente asistencia federal.

Public Counsel, an L.A.-based nonprofit law firm, is suing HUD to block a rule taking effect in mid-December that would require all public housing residents to prove qualifying immigration status.



By @AKMcGlinchy https://t.co/DF57JQ3FYz — Victor Narro (@NarroVictor) November 17, 2026

Miles de familias podrían perder sus viviendas

El impacto podría extenderse mucho más allá de California. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA), más de 1,709 familias con estatus migratorio mixto reciben actualmente asistencia para vivienda pública en esa ciudad. En Massachusetts, organizaciones defensoras de los inquilinos calculan que cerca de 1,000 hogares podrían resultar afectados. Una coalición de 22 fiscales generales estatales, incluida Andrea Campbell, fiscal general de Massachusetts, también cuestionó la legalidad de la disposición y advirtió que podría incrementar la falta de vivienda.

A nivel nacional, un análisis del Center for Budget and Policy Priorities estimó que alrededor de 80,000 personas podrían verse desplazadas, entre ellas aproximadamente 37,000 niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Los defensores también alertan sobre las consecuencias para personas con discapacidad que dependen de familiares inmigrantes para recibir cuidados cotidianos. Aunque el HUD sostiene que continúan vigentes las protecciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, organizaciones especializadas advierten que la pérdida de vivienda podría interrumpir tratamientos, cuidados y condiciones de accesibilidad.

La nueva normativa contempla que las familias tengan 90 días para presentar documentación, con posibles extensiones limitadas. También elimina la exención simplificada que anteriormente beneficiaba a personas de 62 años o más. Turner defendió la decisión al asegurar que responde a una orden ejecutiva de Trump para impedir que inmigrantes sin estatus legal reciban beneficios financiados por los contribuyentes estadounidenses.

El funcionario señaló que una revisión identificó cerca de 200,000 inquilinos cuya elegibilidad migratoria estaba incompleta o no había podido verificarse. El HUD sostiene que los recursos liberados podrán destinarse a familias que cumplen todos los requisitos y permanecen en listas de espera.

Sin embargo, sus críticos advierten que los errores en los sistemas federales de verificación también podrían perjudicar a ciudadanos estadounidenses. La nueva regulación ya enfrenta resistencia de organizaciones comunitarias, autoridades estatales y grupos de defensa de los inmigrantes, que buscan frenar su aplicación antes de que miles de familias puedan perder el acceso a una vivienda subsidiada.

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