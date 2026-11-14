Elon Musk recibe una invitación para trasladar Tesla a Florida tras la derrota de Abbott

La victoria demócrata en Texas ya provocó movimientos políticos que podrían tener consecuencias millonarias. Ahora, un congresista republicano quiere aprovechar el cambio de gobierno para convencer a Elon Musk de sacar la sede de Tesla de Texas y trasladarla a Florida, un estado que busca atraer las inversiones del empresario.

La invitación llegó de parte de Carlos A. Giménez, representante republicano por Florida, quien envió una carta formal a Musk para pedirle que considere mudar las oficinas corporativas y ampliar sus operaciones en el llamado Estado del Sol.

El legislador argumentó que Florida ofrece mejores condiciones para los empresarios y aseguró que el estado no busca “investigar y castigar el éxito”, en una referencia directa al nuevo escenario político de Texas.

La propuesta aparece después de que la demócrata Gina Hinojosa derrotara al republicano Greg Abbott en las elecciones de medio mandato, poniendo fin a décadas de control republicano de la gubernatura.

Hinojosa pone en alerta los negocios de Musk

El cambio político tiene una implicación particular para Musk. Durante la campaña, Hinojosa prometió frenar las nuevas autorizaciones para construir centros de datos hasta que existan reglas que protejan a las comunidades, especialmente en materia de consumo de agua, electricidad y costos para los residentes.

La postura choca con los planes de expansión del empresario. Esta semana, SpaceX anunció inversiones superiores a los 74,000 millones de dólares para desarrollar dos grandes instalaciones de supercomputación en Texas y Arizona, destinadas a ampliar su infraestructura de inteligencia artificial.

El proyecto contempla más de 24,000 millones de dólares en las instalaciones de Starbase, Texas, y alrededor de 50,000 millones en Arizona, de acuerdo con Reuters.

El vínculo financiero entre Musk y Abbott también añade contexto a la disputa porque el empresario aportó millones de dólares a la campaña de reelección del gobernador republicano, convirtiéndose en uno de sus principales patrocinadores.

Hinojosa, por su parte, ha defendido que el desarrollo tecnológico debe avanzar con reglas claras y participación de las comunidades afectadas.

Florida ofrece otra ruta al multimillonario

En su carta, el congresista destacó los bajos impuestos, la regulación empresarial y las oportunidades de inversión de Florida. También presentó al sur del estado como una puerta de entrada estratégica hacia América Latina y el Caribe.

Sin embargo, la invitación todavía no tiene respuesta. Musk tampoco ha confirmado que pretenda trasladar nuevamente las oficinas de Tesla.

La empresa estableció su sede corporativa en Austin, Texas, en 2021, después de abandonar California. Ahora, cinco años después, la posibilidad de otro cambio vuelve a entrar en la conversación, justo cuando el nuevo gobierno texano plantea revisar las condiciones para la expansión de los negocios tecnológicos.

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