Marjorie Taylor Greene llama “secta grotesca” al MAGA y acusa a Trump de corromperlo

La ruptura entre Marjorie Taylor Greene y Donald Trump sumó un nuevo capítulo con una acusación que golpea directamente al movimiento que llevó al presidente de Estados Unidos al poder. La excongresista republicana calificó a la actual etapa de MAGA como un “culto grotesco y repugnante” y denunció que sus seguidores han abandonado principios que antes defendían públicamente.

Greene reaccionó en redes a un video de un mitin de Trump celebrado dos días antes en Youngstown, Ohio. Las imágenes muestran a una mujer que llevaba una camiseta con la leyenda “Liberen los archivos de Epstein” mientras era confrontada por varios hombres.

“Antes, los mítines de MAGA estaban llenos de gente que apoyaba la publicación de los archivos de Epstein, defendía a las mujeres y las defendía si alguna era atacada”, escribió Greene.

Late stage MAGA is so disgusting and unrecognizable to me, and I find this shocking as one who attended more Trump rallies than I can count.

A woman with a “Release The Epstein Files” shirt stands at a Trump rally shouting at Trump to release the Epstein files and gets physically? pic.twitter.com/ZNLsLyIf9H — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene?? (@FmrRepMTG) October 14, 2026

La exlegisladora sostuvo que el movimiento ha cambiado bajo el liderazgo de Trump y acusó a sus seguidores de imitar las actitudes del presidente, incluso cuando se trata de ridiculizar a mujeres o desacreditar a quienes reclaman justicia.

Greene acusa a Trump de dar la espalda a las víctimas

Greene también criticó la reacción del mandatario ante la manifestante, a quien Trump describió como una supuesta manifestante pagada y se burló de su apariencia física.

“Nuestro presidente obeso se burla de ella llamándola ‘gorda’ y ‘él’, afirmando que es una manifestante pagada”, escribió Greene en su publicación.

La excongresista cuestionó además la conducta de quienes permanecieron en el lugar mientras la mujer era atacada. Para ella, la escena representa una contradicción entre los valores que antes reivindicaban los simpatizantes de MAGA y su comportamiento actual.

La disputa también adquirió un tono religioso. Greene describió a Trump como un “lobo con piel de cordero que ha descarriado al rebaño” y remató su crítica con una referencia bíblica: “Los reconocerán por sus frutos. El fruto está podrido”.

Sus declaraciones vinculan el conflicto con una de las exigencias que ha dividido a sectores conservadores: la publicación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein y el trato que reciben las víctimas de las élites.

Una ruptura política que ya no tiene marcha atrás

Greene dejó su escaño en la Cámara de Representantes en enero, después de una amarga ruptura con Trump, marcada especialmente por el caso Epstein y sus diferencias sobre la política exterior estadounidense.

También cuestionó la guerra contra Irán y acusó a la administración de discutir el posible uso de armas nucleares contra ese país. La Casa Blanca negó esa afirmación en su momento.

Trump, por su parte, la ha llamado “Marjorie la Traidora Greene”. Ella respondió calificándolo de “traidor” durante una aparición en CNN.

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