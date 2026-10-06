Precio del dólar en México hoy, 6 de octubre del 2026: el billete verde cae de los $18 pesos

El mercado cambiario mexicano comienza octubre con movimientos que pueden cambiar rápidamente el valor de cada dólar. Para quienes tienen pagos pendientes en Estados Unidos, necesitan comprar divisas o esperan una remesa, la cotización de este martes vuelve a poner la atención sobre el peso mexicano.

El dólar estadounidense se cotiza en promedio a $17.91 pesos mexicanos durante la apertura de este martes 6 de octubre, una disminución de 0.93% frente a los $18.08 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. Antes de las 07:00 horas, el billete verde llegó a ubicarse en $17.94 pesos por unidad, mientras el peso hiló su tercera jornada de ganancias.

En la última semana, el dólar acumula un descenso de 0.87% frente a la moneda mexicana. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, la divisa estadounidense registra una caída de 3.69%.

La volatilidad continúa siendo un factor importante para quienes siguen el precio del dólar. Actualmente, se encuentra en 11.52%, por encima de una referencia de 7.78%. Esta diferencia refleja un periodo de movimientos más amplios en el mercado cambiario.

Los inversionistas mantienen la atención sobre las minutas de las reuniones más recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico). Los documentos podrían aportar nuevas señales sobre las decisiones de política monetaria de ambas instituciones y la diferencia entre sus tasas de interés.

Durante la jornada previa, el peso también avanzó frente al dólar. La moneda mexicana llegó a operar en $18.0845 pesos por dólar en la recta final de las operaciones, con una apreciación de 0.33% y su segunda sesión consecutiva de ganancias.

El comportamiento reciente ocurre después de una semana complicada para la moneda mexicana. El jueves pasado, el peso llegó a debilitarse hasta $18.4330 pesos por dólar, su nivel más débil desde noviembre de 2025. Apenas en agosto, la cotización había llegado a ubicarse por debajo de los $16 pesos.

El repunte posterior del dólar estuvo relacionado con un fortalecimiento global de la moneda estadounidense. También influyeron la caída del euro y el descenso de los precios del petróleo, después de un incremento en las exportaciones de crudo desde Oriente Medio.

De acuerdo con Banxico, el dólar terminó este lunes en $18.0899 pesos por unidad, una referencia calculada a partir del promedio de las operaciones realizadas entre instituciones bancarias. En el mercado cambiario electrónico, donde la cotización puede modificarse durante toda la jornada, el dólar cerró el 5 de octubre alrededor de los $18.08 pesos.

Por otra parte, el tipo de cambio determinado por Banxico para calcular las obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido para este martes en $18.1903 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Para quienes necesitan comprar o vender dólares, las cotizaciones pueden cambiar dependiendo de la institución y del momento en que se realice la operación. Este martes, los diferentes bancos de México muestran el siguiente precio de intercambio:

BBVA México: compra en $17.49 pesos y venta en $18.63 pesos.

Banorte: compra en $16.75 pesos y venta en $18.25 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.15 pesos y venta en $18.69 pesos.

Banamex: compra en $17.63 pesos y venta en $18.59 pesos.

En estas referencias, Banamex registra el precio de compra más elevado, lo que significa que te pagan más por tus dólares, mientras que Banorte vende billetes verdes más baratos.

Para los mexicanos que reciben dinero de familiares en Estados Unidos, también es importante revisar cuánto ofrece cada compañía de transferencias. Este martes, las referencias disponibles muestran diferencias entre proveedores:

Western Union: $17.72 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. MoneyGram: $18.74 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. Wise: $17.88 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Estas cantidades no necesariamente representan el dinero final que recibirá la persona en México. Las compañías pueden aplicar comisiones, cargos u otros costos relacionados con la transferencia.

El comportamiento del peso durante las últimas sesiones también hace necesario revisar la cotización justo antes de realizar cualquier operación. El precio puede cambiar varias veces durante el día; por eso, si vas a comprar dólares, venderlos, enviar dinero desde Estados Unidos o realizar un pago en moneda extranjera, confirma el tipo de cambio vigente antes de completar la transacción.

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