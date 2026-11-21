Una jornada de violencia se vivió durante la noche en Guasave, Sinaloa, tras reportarse la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, identificado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva, luego de un operativo encabezado por fuerzas federales.

La captura fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que informó que el despliegue se realizó mediante la coordinación de organismos de inteligencia de México y Estados Unidos, con la participación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

De acuerdo con la dependencia, además de Meza Flores fueron detenidos Germán ‘N’, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización criminal, y José ‘N’, señalado como operador financiero del grupo.

Según el informe de la Defensa, las fuerzas especiales utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar a los objetivos y posteriormente desplegaron un operativo dividido en tres fases.

La primera consistió en el arribo de los elementos militares a la zona mediante distintas rutas terrestres, utilizando el factor sorpresa.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional? pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

En una segunda etapa se estableció un dispositivo de seguridad para impedir que los objetivos escaparan o recibieran refuerzos. Sin embargo, los elementos federales fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que ingresaron al inmueble para concretar las detenciones.

Finalmente, una vez confirmada la identidad de los tres detenidos, fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

EE.UU. ofrecía recompensa por su captura

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por las autoridades mexicanas como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, también conocida como el Cártel de Guasave.

Su nombre figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, organismo que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

El líder criminal tenía presencia en el norte de Sinaloa y era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Defensa, Meza Flores contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por su participación en una asociación delictiva dedicada a la distribución de drogas.

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