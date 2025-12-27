El crimen de “El Panu” pudo ser ordenado por “El Chapo Isidro”, enemigo de “Los Chapitos”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, presunto integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, tras un ataque armado ocurrido en la capital del país. La identidad fue corroborada mediante peritajes de huellas dactilares, según informaron las autoridades.

El homicidio se registró en un establecimiento donde la víctima se encontraba acompañada por familiares cuando un hombre vestido de oscuro, con gorra y cubrebocas, se aproximó a la mesa y disparó en repetidas ocasiones. Medina murió en el lugar y otra persona resultó lesionada, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Sobre este crimen, la periodista Anabel Hernández expuso en su pódcast Narcosistema que el asesinato habría sido ordenado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, en medio de la disputa criminal por el control de Sinaloa. La comunicadora experta en temas de crimen organizado vincula el hecho con la escalada de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

El hombre acribillado en un restaurante de la #ZonaRosa era Óscar Noé Medina alias “El Panu”, señalado como jefe de escoltas de #OvidioGuzman y buscado por la #DEA enfrentaba cargos por conspiración para importar y distribuir #fentanilo en #EEUU pic.twitter.com/Ylegvn5x72 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) December 23, 2025

Según esa versión, la confrontación entre Los Chapitos, encabezados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, y el grupo de Los Mayos, liderado por Ismael Zambada Sicairos, ha dejado miles de homicidios en la entidad desde septiembre de 2024. Hernández sostiene que la muerte del jefe de seguridad de Los Chapitos sería un mensaje directo dentro de esa pugna.

Con base en imágenes de cámaras de seguridad y fuentes cercanas al caso, el agresor fingió ser cliente del restaurante, solicitó la carta y posteriormente disparó contra la víctima. El atacante escapó inicialmente a pie y luego fue auxiliado por un vehículo para huir del lugar.

Medina, considerado jefe de seguridad de Los Chapitos, era un objetivo prioritario para autoridades de Estados Unidos. La DEA ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por datos que permitieran su captura, debido a acusaciones por tráfico internacional de drogas y su presunto papel operativo dentro del Cártel de Sinaloa.

Para la fiscalía capitalina, el caso se mantiene en desarrollo con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y ubicar a todos los responsables. “La investigación continúa para identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque”, señaló la fiscalía, al reiterar su compromiso con el combate a los delitos de alto impacto y la procuración de justicia en la capital del país.

