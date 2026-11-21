Una jornada de violencia se registró la noche de este viernes en Guasave, Sinaloa, luego de un enfrentamiento armado entre elementos de fuerzas federales y sicarios, situación que derivó en bloqueos carreteros, vehículos incendiados y un operativo de seguridad en distintos puntos de la región.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se registró una agresión contra personal federal en el municipio, mientras se llevaba a cabo un operativo para lograr la captura de Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”.

Los hechos provocaron momentos de tensión entre los habitantes, luego de que comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban detonaciones de arma de fuego, vehículos incendiados y movimientos de unidades de seguridad.

Suspenden partido de beisbol por detonaciones

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en el estadio Kuroda Park, donde se disputaba el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico.

El partido tuvo que ser suspendido luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del inmueble.

Ante el riesgo, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y aficionados buscaron resguardarse, mientras que las imágenes difundidas del encuentro mostraron los momentos de incertidumbre que se vivieron en el recinto deportivo.

Medios de comunicación locales informan de enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y elementos del Ejército mexicano en #Guasave, Sinaloa, noroeste de #México.



Se reportan bloqueos, incendios, sobrevuelos de helicópteros militares e incluso la suspensión de un? pic.twitter.com/iL9zZXhEHu — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) November 21, 2026

Guasave se convirtió en zona de guerra

En redes sociales circulan videos de grupos criminales recorriendo las calles de Guasave, algunos en vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”.

Por suparte, elementos de la Marina y Ejército mexicano les hicieron frente con armamento de alto calibre, en diversos enfrentamientos con saldo aún por determinar.

Lo más destacado del operativo fue el despliegue aéreo: dos helicópteros Black Hawk de la Armada de México realizaron sobrevuelos a baja altura, y múltiples videos y reportes de medios locales y redes sociales documentan disparos desde el aire contra objetivos en tierra.

En #Guasave dos helicópteros de las fuerzas armadas en enfrentamiento contra grupo delincuencia, le piden a la población que se resguarde. #Sinaloa. pic.twitter.com/OWPQkkkq1M — Felícitos Trujillo (@Felicitos_) November 21, 2026

Autoridades pedían a la población resguardarse

La violencia también alcanzó distintos tramos carreteros de Sinaloa, donde se reportaron bloqueos mediante vehículos atravesados e incendiados.

La situación generó complicaciones para los automovilistas y obligó a las autoridades a recomendar evitar los desplazamientos por las zonas afectadas.

Ante el panorama de inseguridad, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población mantenerse en sus domicilios, evitar acercarse a los puntos donde se registraron los enfrentamientos y no circular por las vialidades afectadas.

La dependencia informó que las corporaciones de seguridad mantenían un despliegue operativo y exhortó a la ciudadanía a utilizar el número de emergencias 911 y la línea de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.

Los acontecimientos generaron preocupación entre los habitantes de Guasave y municipios cercanos, mientras continuaba el llamado de las autoridades a permanecer atentos a la información oficial y evitar las zonas de riesgo.

Sigue leyendo:

– Tecate, el pueblo mágico atrapado por la guerra entre dos peligrosos cárteles.

– Marina de México capturó a “El Topo”, líder regional del CJNG y murieron 3 de sus escoltas.