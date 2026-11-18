César Daniel “N”, alias “El Topo”, identificado por autoridades federales como líder de una célula de Los Deltas, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este miércoles 18 de noviembre durante un operativo en Zapopan, Jalisco.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que en la operación implementada por la Marina de México también fueron detenidas otras dos personas.

De acuerdo con el funcionario, “El Topo” contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco debido a su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario del sector inmobiliario.

El operativo también derivó en un enfrentamiento armado. Según el reporte preliminar de las autoridades, tres integrantes de Los Deltas agredieron a los elementos federales, quienes repelieron la agresión y abatieron a los tres hombres.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más.



«El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su? pic.twitter.com/mfunUKkYB9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

Las investigaciones federales identifican a César Daniel como responsable del tráfico de drogas y armamento para Los Deltas, además de relacionarlo con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Asimismo, es señalado como uno de los mandos de Los Deltas, una célula criminal vinculada al CJNG y con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Los Deltas son identificados como uno de los brazos armados del CJNG en Jalisco. Sus operaciones estarían bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, señalado como uno de los operadores de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo militar en febrero de 2026.

El operativo de captura

La detención fue resultado de una investigación iniciada en abril de 2026.

Según la información difundida por García Harfuch, los trabajos de inteligencia permitieron identificar tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad, donde dormían “El Topo” y otros integrantes de Los Deltas.

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