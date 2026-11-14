Enfrentamiento entre policías y miembros del CJNG en Guanajuato termina con 6 delincuentes muertos

Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad estatales y federales en el municipio de Silao, Guanajuato. Como resultado del operativo, las autoridades incautaron 13 armas de fuego, tres vehículos y diverso equipo táctico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, el operativo se realizó luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre la presencia de personas armadas en un inmueble.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar para verificar la información.

Sin embargo, durante el despliegue, los uniformados fueron recibidos con disparos provenientes de la azotea de una vivienda, los cuales impactaron al menos una unidad oficial. Posteriormente, se registraron nuevas detonaciones desde el interior del inmueble, por lo que los elementos de seguridad repelieron la agresión.

Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y fuerzas de seguridad dejó seis agresores abatidos en la comunidad de La Aldea, en Silao, Guanajuato; se aseguraron 13 armas de fuego y equipo táctico con insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva? pic.twitter.com/dImq7p8qtI — N+ FORO (@nmasforo) November 13, 2026

El enfrentamiento dejó seis agresores sin vida. Según el reporte oficial, ningún integrante de las corporaciones participantes resultó lesionado.

Decomisan arsenal y equipo táctico

Después del enfrentamiento, las autoridades realizaron una inspección en la propiedad, donde localizaron nueve armas largas y cuatro armas cortas, además de cargadores y cartuchos. También fueron incautados chalecos y cascos balísticos.

Entre los indicios encontrados destacaron prendas con insignias alusivas al CJNG y referencias a un grupo identificado como “Los Aldeanos”, que presuntamente estaría relacionado con la organización criminal y tendría presencia en el municipio de Silao.

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