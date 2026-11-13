Cámara de seguridad captó fuerte enfrentamiento entre soldados mexicanos y sicarios

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados dejó dos agresores muertos, una persona detenida y dos lesionados, entre ellos un militar y una mujer, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 12 de noviembre, luego de que personal militar acudiera a atender un reporte relacionado con un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque. El intercambio de disparos derivó en una persecución por distintas calles de la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que dos camionetas negras circulan a alta velocidad, seguidas por vehículos militares. Durante la persecución, una de las unidades perdió el control y volcó tras ser impactada por un vehículo de las fuerzas federales.

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Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano se registró en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, Jalisco.



El hecho fue confirmado por el Ayuntamiento de Ocotlán, que informó que, aunque el? pic.twitter.com/fy2sIrST7f — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 12, 2026

En las imágenes también se observa cómo los tripulantes descienden de los vehículos y se escuchan múltiples detonaciones, mientras peatones que se encontraban en el lugar corren para resguardarse.

Según los reportes de las autoridades, el saldo fue de dos agresores fallecidos y un hombre detenido, quien sería de nacionalidad hondureña. Además, un elemento del Ejército y una mujer civil resultaron heridos por impactos de arma de fuego; ambos fueron reportados fuera de peligro.

Incautan armas y vehículo blindado

Tras el enfrentamiento, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre .50 y una ametralladora calibre 5.56 milímetros, además de dos granadas calibre 40 milímetros y un vehículo con blindaje artesanal.

El Gabinete de Seguridad informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales y municipales, desplegaron un operativo terrestre y aéreo para localizar a otros posibles involucrados que habrían escapado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ocotlán informó que el enfrentamiento había concluido, aunque las labores de seguridad continuaban en la zona. También pidió a la población evitar desplazamientos en las inmediaciones y seguir las indicaciones de las corporaciones.

Como medida preventiva, se recomendó a los colegios posponer las actividades y mantener resguardados a estudiantes y trabajadores que ya se encontraran dentro de las instalaciones.

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