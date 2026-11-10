Capturan a “El Wicho”, miembro del Cártel de Sinaloa vinculado a la desaparición de 10 mineros

Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a Mauricio “N”, alias “El Wicho”, identificado por autoridades como operador de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, y señalado por su posible participación en la desaparición de 10 trabajadores mineros ocurrida en enero pasado.

La captura se realizó como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central, en un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el detenido habría operado bajo las órdenes de Óscar “N”, conocido como “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia y encargado de la distribución de narcóticos.

Las autoridades señalan a “El Wicho” por su presunta participación en la desaparición de 10 trabajadores mineros, ocurrida el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia.

?#Sinaloa | Detienen a “El Wicho” o “El Chigüil”, señalado como presunto operador de Los Chapitos y relacionado con la desaparición de 10 trabajadores mineros en #Concordia, a principios de este año.



De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el detenido operaba bajo? pic.twitter.com/yslFDGhuCO — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 10, 2026

El caso generó una serie de investigaciones y operativos de seguridad en el sur de Sinaloa, ante los posibles vínculos de los responsables con células criminales que operan en la entidad.

La detención se suma a otras acciones de las autoridades federales contra presuntos integrantes de Los Chapitos relacionados con este caso.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

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