Marina de México decomisa cocaína valuada en casi $13 millones de dólares en el Pacífico

La Secretaría de Marina en México aseguró aproximadamente una tonelada de presunta cocaína, con un valor estimado de $12.8 millones de dólares, y detuvo a seis personas durante una operación de vigilancia marítima frente a las costas de Guerrero, informó este lunes 9 de noviembre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El decomiso fue realizado por elementos de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, quienes interceptaron una embarcación menor al suroeste de Acapulco, donde localizaron 24 bultos con una sustancia de características similares a la cocaína, cuyo peso preliminar alcanzó los 1,000 kilogramos.

El valor económico del cargamento fue calculado a partir de la estimación oficial de un decomiso anterior, realizado el 5 de noviembre frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, donde las autoridades aseguraron 1,149 kilogramos de presunta cocaína, con una afectación económica calculada en $272.9 millones de pesos. La equivalencia en dólares utilizó el tipo de cambio de referencia del Banco de México correspondiente al 9 de noviembre.

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.



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De acuerdo con el comunicado oficial, el nuevo aseguramiento ocurrió durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima en el océano Pacífico. La Marina precisó que tanto el peso definitivo del cargamento como la naturaleza de la sustancia deberán confirmarse mediante los análisis correspondientes.

Durante la intervención, los marinos también detuvieron a seis personas, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas. Los detenidos, junto con la presunta droga y la embarcación, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el impacto financiero de estas operaciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia“, señaló el funcionario, de acuerdo con declaraciones recogidas por La Jornada.

La Marina informó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, las fuerzas navales aseguraron más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. A esta cifra se incorporará el cargamento localizado en Guerrero una vez que las autoridades ministeriales confirmen su peso.

El operativo ocurrió apenas cuatro días después de que la Armada de México reportó dos aseguramientos frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, donde fueron localizados 32 bultos con más de una tonelada de presunta cocaína y se detuvo a una persona.

Las costas del Pacífico mexicano constituyen una ruta estratégica para el traslado de cocaína procedente de Sudamérica hacia los mercados de Norteamérica. Por ello, las autoridades federales reforzaron las operaciones de vigilancia marítima y las acciones contra las redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas.