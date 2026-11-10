Madres buscadoras descubren 6 cuerpos dentro de fosa clandestina en Sinaloa tras una llamada anónima

Integrantes del colectivo de búsqueda Por las Voces Sin Justicia localizaron seis cuerpos humanos en un predio ubicado cerca de la carretera Mazatlán-Tepic, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

El hallazgo se registró luego de que las madres buscadoras recibieron un reporte anónimo sobre la posible presencia de personas sin vida en las inmediaciones de una caseta de cobro.

De acuerdo con los reportes, las integrantes del colectivo acudieron al sitio acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa y elementos de la Policía Municipal para verificar la información.

Durante las labores localizaron cuatro cuerpos en una misma área y otros dos a varios metros de distancia. Las víctimas, presuntamente hombres, se encontraban en avanzado estado de descomposición y sobre la superficie del terreno.

El colectivo de búsqueda 'Por las voces sin justicia' realizó el hallazgo cerca de la caseta 'El Vainillo' en Mazatlán. En el lugar también se encontró equipo táctico presuntamente utilizado por el crimen organizado. #EnUnaHora con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo |? pic.twitter.com/YiRZdKMm4V — N+ FORO (@nmasforo) November 10, 2026

En el lugar también fueron encontrados chalecos balísticos, equipo táctico y cargadores para armas de fuego. Incluso, uno de los cuerpos portaba un chaleco de este tipo.

Los seis cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios periciales y genéticos necesarios para determinar las causas de muerte y establecer la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las personas localizadas ni sobre el tiempo que llevaban en el sitio.

El descubrimiento vuelve a poner de manifiesto la labor de los colectivos de búsqueda en Sinaloa, quienes continúan recorriendo distintos puntos del estado para localizar a personas desaparecidas y brindar respuestas a las familias que esperan encontrar a sus seres queridos.

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