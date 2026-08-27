Una llamada anónima llevó a un grupo de búsqueda al hallazgo de más de 100 restos óseos en Acapulco

Más de 100 fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales fueron localizados en la zona rural de Acapulco, Guerrero, durante una jornada de búsqueda relacionada con la desaparición del activista Vicente Iván Suástegui Muñoz.

El hallazgo ocurrió luego de que integrantes del colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz recibieran una llamada de manera anónima sobre un punto donde presuntamente podrían encontrarse restos humanos.

Además de los fragmentos óseos y las piezas dentales, en el lugar fueron encontrados diversos objetos y materiales con indicios de haber sido expuestos al fuego. Entre los hallazgos se reportaron tambos metálicos de aproximadamente 200 litros, neumáticos quemados y otros objetos personales.

Las características del predio llevaron a las familias buscadoras a plantear la posibilidad de que el sitio hubiera sido utilizado para ocultar o incinerar cuerpos. Sin embargo, esta hipótesis aún debe ser determinada por las autoridades mediante las investigaciones y estudios periciales correspondientes.

Sin confirmar identidad de los restos

Hasta el momento no se ha establecido que alguno de los restos localizados corresponda a Vicente Suástegui Muñoz, quien permanece desaparecido desde el 5 de agosto de 2021.

Samantha Colón Morales, esposa del activista y representante del colectivo de búsqueda, señaló que será necesario realizar estudios científicos y genéticos para determinar la identidad de los restos encontrados.

El hallazgo representa un nuevo indicio dentro de la búsqueda que desde hace cinco años mantienen familiares y colectivos para esclarecer el paradero de Suástegui.

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