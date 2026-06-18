Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas en México; dos víctimas eran estadounidenses desaparecidos

Las autoridades del Estado de México localizaron los restos de cuatro personas en dos fosas clandestinas ubicadas en la zona boscosa de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de mayo.

Según se dio a conocer, el hallazgo fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos fueron encontrados enterrados a menos de un metro de profundidad en un paraje conocido como Valle del Silencio, detrás de varias cabañas turísticas cercanas al Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, popularmente conocido como La Marquesa.

Solicitamos su ayuda para localizar a GUILLERMO JAFFET HIDALGO ORTIZ de 57 años de edad. Se le vio por última vez el día 20 de Mayo de 2026, en ISIDRO FABELA, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.



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Entre las víctimas, según citan medios nacionales, como la revista Proceso, fueron identificados Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, quienes contaban con nacionalidad mexicana y estadounidense. Ambos residían en Chicago y se encontraban temporalmente en Huixquilucan, Estado de México.

La pareja desapareció el 20 de mayo luego de salir para reunirse con una persona relacionada con la compra e instalación de un elevador para personas con discapacidad. Antes de perder contacto, compartieron su ubicación en tiempo real con una amiga cercana. Horas después, sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal.

Las investigaciones indican que la última actividad registrada de ambos dispositivos ocurrió alrededor de las 18:20 horas de ese día. Posteriormente, familiares detectaron movimientos bancarios inusuales realizados un día después de la desaparición, situación que fortaleció las líneas de investigación sobre un posible secuestro.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los trabajos de búsqueda se intensificaron tras el análisis de registros telefónicos, datos de geolocalización y operaciones financieras vinculadas a las víctimas. Asimismo, familiares solicitaron la intervención de la Embajada de Estados Unidos en México para dar seguimiento a las indagatorias debido a que ambos residían de manera permanente en Chicago.

La FGJEM informó que las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar la identidad de las otras dos personas localizadas en las fosas clandestinas.

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