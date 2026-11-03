Reporteros Sin Fronteras incluyó al CJNG en su lista de depredadores de la libertad de prensa

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue incluido en la edición 2026 de la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), debido a las amenazas, secuestros y agresiones que ejerce contra periodistas en México para intimidar a los comunicadores y controlar la información.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre, RSF presentó su listado anual, integrado por 33 personas, organizaciones y actores señalados por sus acciones contra el ejercicio periodístico en distintas partes del mundo.

En su evaluación sobre México, el organismo advirtió que los cárteles del narcotráfico han contribuido a establecer un clima de terror, en un contexto donde el crimen organizado ha asesinado a casi un periodista al mes desde el inicio de 2026.

La organización identificó como especialmente vulnerables a los periodistas locales que investigan las actividades del crimen organizado, la corrupción y los posibles vínculos entre grupos delictivos y autoridades.

De acuerdo con el señalamiento de RSF, el CJNG recurre a amenazas, secuestros, tortura y asesinatos para imponer una llamada “ley del silencio” en las regiones donde tiene presencia. Estas acciones buscan frenar investigaciones periodísticas y convertir la violencia en un mecanismo de control de la información.

La organización también recordó un video difundido en 2021, en el que integrantes del grupo criminal manifestaron: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”, declaración que fue retomada como ejemplo de la presión ejercida contra comunicadores.

México, entre los países de mayor riesgo para periodistas

La inclusión del CJNG se produce en medio de un escenario de violencia persistente contra la prensa mexicana, particularmente en zonas donde las organizaciones criminales buscan controlar las actividades informativas.

De acuerdo con las cifras reportadas por RSF, entre 2006 y 2026 fueron asesinados 169 periodistas en México. El 98 por ciento de las víctimas eran comunicadores locales y al menos 34 fueron torturados antes de morir.

El mismo reporte refiere que 100 de los periodistas asesinados investigaban asuntos relacionados con la delincuencia o temas policiales, mientras que 78 cubrían principalmente información política.

Para RSF, estos datos reflejan los riesgos que enfrentan quienes realizan investigaciones sobre estructuras criminales, actividades ilícitas y posibles redes de corrupción.

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