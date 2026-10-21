Menos del 1% de los crímenes de periodistas en México son resueltos, según RSF

En México, 169 periodistas han sido asesinados durante los últimos 20 años, un promedio de ocho víctimas por año, mientras que el 99 por ciento de estos crímenes permanece sin esclarecer por completo, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un informe sobre la violencia contra la prensa en el país.

De acuerdo con la organización internacional, en 168 de los 169 casos documentados desde 2006 no se ha logrado identificar a quien ordenó los asesinatos ni establecer el móvil de los ataques, una situación que refleja las dificultades de las autoridades para investigar los crímenes contra profesionales de la información.

RSF calificó el escenario como un contexto de impunidad prácticamente absoluta y señaló que la violencia contra periodistas en México constituye una de las series más prolongadas de asesinatos de integrantes de la prensa en un país en paz durante el siglo XXI.

El informe identifica al crimen organizado y la corrupción como factores centrales de la violencia contra periodistas.

Según RSF, las agresiones se desarrollan en un entorno donde las deficiencias de las instituciones de justicia y las fallas en los mecanismos de protección dificultan la prevención de nuevos ataques y el castigo a los responsables.

En 20 años, 169 periodistas han sido asesinados en #México, un promedio de 8 al año. El 99 % de estos crímenes sigue sin esclarecerse por completo. RSF lanza un monitoreo de los asesinatos y urge a @Claudiashein a garantizar la protección de periodistas. https://t.co/DjYTXiSepw — RSF en español (@RSF_esp) October 20, 2026

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, señaló que los periodistas son considerados una amenaza por estructuras de gobernanza criminal. También cuestionó la capacidad del sistema judicial para garantizar investigaciones eficaces y evitar que los comunicadores sean revictimizados durante los procesos.

La organización subrayó que atribuir los asesinatos únicamente al crimen organizado no exime al Estado mexicano de responsabilidad, particularmente cuando no se destinan los recursos suficientes para detener a los agresores o desarticular las redes de complicidad que podrían protegerlos.

Las cifras recopiladas por RSF muestran que 166 de las 169 víctimas, equivalentes al 98 por ciento, eran periodistas locales. La organización también identificó a Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas como las cinco entidades que concentran aproximadamente la mitad de los asesinatos registrados durante el periodo analizado.

El riesgo es especialmente elevado para quienes cubren asuntos relacionados con el crimen organizado y la política. De acuerdo con el informe, el 59 por ciento de las víctimas investigaba o informaba sobre delincuencia organizada, mientras que el 46 por ciento cubría temas políticos.

RSF advirtió además que las amenazas pueden preceder a los asesinatos y que las fallas en las investigaciones iniciales —como la pérdida o preservación inadecuada de pruebas, la falta de seguimiento de distintas líneas de investigación y la coordinación deficiente entre autoridades— obstaculizan el esclarecimiento de los hechos.

México cuenta con instituciones especializadas para atender los delitos contra la libertad de expresión. En 2006 se estableció una unidad dedicada a investigar estos crímenes y, en 2010, se amplió su mandato con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Asimismo, en 2012 se creó un mecanismo federal de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Según los datos citados por RSF, al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas estaban incorporados a este mecanismo.

La organización reconoció un incremento en las sentencias relacionadas con asesinatos de periodistas: de cinco dictadas entre 2006 y 2016 se pasó a por lo menos 33 durante la década siguiente.

Sin embargo, advirtió que buena parte de los avances se concentra en los autores materiales, mientras que quienes ordenan los crímenes continúan sin ser identificados o sancionados en la mayoría de los casos.

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