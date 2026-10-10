Asesinan a periodista mexicano y a miembro del Cártel de Sinaloa durante un ataque armado

El periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado la tarde de este viernes durante un ataque armado registrado en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con información publicada por medios como La Jornada y TV Azteca, la agresión dejó un saldo de tres hombres fallecidos, entre ellos el comunicador, quien también se desempeñaba como taxista.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando un grupo armado atacó a varias personas. Según los reportes, Huesca Manzano se encontraba en el lugar cuando se produjo la balacera y fue alcanzado por los disparos.

Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca apunta a una posible disputa entre células criminales de la región.

Según la versión difundida por las autoridades, el ataque habría estado dirigido contra otro hombre identificado como “El Darío”, quien también murió a consecuencia de las heridas.

??Así informaron la ejecución del periodista y director de Pinotepa Comunica



Hamurabi Huesca Manzano, periodista independiente y director de Pinotepa Comunica, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en Santiago Pinotepa Nacional, #Oaxaca. pic.twitter.com/yLjeVPjqc4 — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) October 10, 2026

Al parecer este hombre mantenía una disputa por la venta de estupefacientes en la zona, además de ser señalado como operador del Cártel de Sinaloa.

Las primeras investigaciones señalan que Huesca Manzano esperaba brindar un servicio de transporte cuando ocurrió el ataque. No obstante, las circunstancias precisas de la agresión forman parte de las investigaciones ministeriales.

La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque, determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer la responsabilidad de los agresores.

El caso vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en la región de la Costa de Oaxaca y la necesidad de esclarecer las agresiones que afectan tanto a la población como a quienes ejercen labores informativas.

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