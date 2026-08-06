Periodista mexicano denuncia amenazas de muerte por parte de un alcalde de Veracruz

La organización Artículo 19 denunció que el periodista Luis Alberto Paredes García, director del medio digital La Ovejita Noticias, enfrenta amenazas de muerte y una campaña de estigmatización presuntamente relacionada con la cobertura crítica que realiza sobre la administración municipal de Paso de Ovejas, Veracruz.

De acuerdo con el organismo, el comunicador señaló que el pasado 6 de julio fue encarado por el presidente municipal Uriel Peralta Barrios, quien presuntamente le advirtió que dejara de publicar información sobre su gestión y lanzó la amenaza de que “su cuerpo cabía en una bolsa”. Paredes García también denunció haber recibido advertencias de integrantes del equipo del alcalde.

Artículo 19 indicó que, tras la publicación de notas sobre inconformidades ciudadanas por la actuación del gobierno municipal, comenzó una campaña de desprestigio en redes sociales.

Entre los mensajes difundidos se acusa al periodista, sin pruebas, de ser un “extorsionador” y se alteró el logotipo de La Ovejita Noticias para reforzar esa narrativa, hechos que la organización considera una estrategia de criminalización de su labor periodística.

? Luis Alberto Paredes de Paso, periodista de Paso de Ovejas, #Veracruz recibe amenazas y estigmatización por su labor.



En 2025 Veracruz se situó como el segundo estado con más agresiones. En lo que va de 2026, han asesinado a 3 periodistas de esta entidad:? pic.twitter.com/dDhVOLqGLZ — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 6, 2026

Ante esta situación, Artículo exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del comunicador y otorgarle medidas de protección.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar las amenazas bajo el Protocolo Homologado para Delitos contra la Libertad de Expresión y considerar como principal línea de investigación su actividad periodística.

El caso ocurre en un contexto de alta violencia contra la prensa en Veracruz. Según datos de Artículo 19, durante 2025 la entidad fue el segundo estado con más agresiones contra periodistas, con 34 casos documentados, mientras que en lo que va de 2026 tres periodistas veracruzanos han sido asesinados.

La organización defensora de la libertad de expresión advirtió que las amenazas y campañas de estigmatización no solo ponen en riesgo la integridad de quienes ejercen el periodismo, sino que generan un efecto inhibidor sobre el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.

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