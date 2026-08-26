RSF y decenas de medios reclaman a Sheinbaum la impunidad que hay ante los crímenes de periodistas

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios de comunicación de distintas regiones de México lanzaron este miércoles un reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades mexicanas ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos casos.

El mensaje plantea una pregunta directa al Estado: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?

Como parte de la iniciativa, los medios participantes publicaron de manera simultánea una alerta y una lista de periodistas asesinados en México, con el propósito de visibilizar la dimensión de la violencia que enfrenta el gremio.

De acuerdo con RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024. La organización señala que durante los primeros siete meses de 2026 se registró un ritmo aproximado de un asesinato de periodista por mes.

????¿Cuántos más debemos morir para que el Estado actúe?



?México vive su peor crisis de libertad de prensa. En 2026, el alza en el asesinato de periodistas confirma que informar sigue costando la vida y que la impunidad perpetúa el miedo. Detrás de cada número hay un nombre,? pic.twitter.com/oeXVAkemZ8 — Político MX (@politicomx) August 26, 2026

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, advirtió que México no puede normalizar la muerte de periodistas, pues cada asesinato representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad.

La organización sostiene que estos crímenes no sólo afectan a quienes ejercen el periodismo, sino que también generan miedo, fomentan el silencio y vulneran el derecho de la población a estar informada.

La iniciativa también cuestiona la respuesta institucional frente a las agresiones contra periodistas y reclama acciones concretas de las autoridades para combatir la violencia y la impunidad.

Para RSF y los medios participantes, la continuidad de los ataques demuestra que la protección de quienes ejercen el periodismo sigue siendo un desafío pendiente para el Estado mexicano.

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