Asesinatos de periodistas aumentaron 20% en el mundo; UNESCO alerta por impunidad

Un total de 189 periodistas fueron asesinados durante 2024 y 2025, principalmente en zonas de conflicto. Palestina concentró el mayor número de víctimas, mientras México encabezó los casos en América Latina.

La violencia contra periodistas alcanzó uno de sus niveles más altos de la última década, con 189 asesinatos registrados en el mundo durante 2024 y 2025, un incremento del 20% respecto al bienio anterior. Los conflictos armados, especialmente en Palestina, impulsaron el aumento de las muertes, mientras la impunidad volvió a crecer, advirtió este lunes la UNESCO.

El nuevo Informe del Director General sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, documentó 92 asesinatos en 2024 y otros 97 en 2025.

De acuerdo con el organismo, 127 periodistas perdieron la vida en países afectados por conflictos armados, equivalentes al 67% del total. La cifra confirmó el deterioro de las condiciones de seguridad para quienes informaron desde escenarios bélicos.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la utilización de drones en ataques que provocaron la muerte de 50 periodistas, equivalentes al 40% de las víctimas registradas en zonas de conflicto.

When journalists are killed, justice must follow.



Yet too often, those responsible are never held accountable.



? Ahead of #EndImpunity Day on 2 November, @UNESCO's @TarjaTurtia explains why impunity persists and how UNESCO works to combat it.https://t.co/RnlPzu3oBV? pic.twitter.com/V83yIIkJy6 — UNESCO (@UNESCO) November 1, 2026

La UNESCO también identificó siete incidentes en los que varios periodistas murieron en un mismo ataque, incluidos bombardeos contra instalaciones de medios de comunicación. Otros 15 profesionales perdieron la vida pese a portar chalecos o viajar en vehículos identificados como prensa.

Durante la presentación del informe, Mariya Gabriel, subdirectora general de Comunicación e Información de la UNESCO, advirtió que los ataques contra grupos de periodistas podrían indicar que fueron seleccionados deliberadamente como objetivos, una práctica que constituiría un crimen de guerra.

“Los periodistas pagan cada vez más con sus vidas por informar desde los frentes de guerra, y con demasiada frecuencia los responsables de estos crímenes no rinden cuentas ante la justicia”, señaló Khaled El-Enany, director general de la UNESCO, quien pidió respetar la resolución 2222 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas.

Palestina concentró las muertes; México encabezó América Latina

Los países árabes registraron el mayor número de víctimas, con 97 asesinatos. Palestina encabezó la lista con 62 periodistas muertos, 30 durante 2024 y 32 en 2025, seguida por Sudán, con 14 casos, según la UNESCO.

América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar entre las regiones más afectadas, con 37 asesinatos, de los cuales 14 ocurrieron en 2024 y 23 en 2025.

México registró 17 periodistas asesinados durante ese periodo, siete en 2024 y 10 en 2025, lo que lo colocó como el país con más víctimas de la región. Colombia reportó seis casos, seguida de Perú, con cuatro, y Ecuador, con tres.

El informe también reveló que el 93% de los periodistas asesinados perdió la vida en su propio país, lo que evidenció la vulnerabilidad de los comunicadores locales frente a la violencia.

“Los periodistas locales que cubren conflictos armados, corrupción, política y delincuencia siguen siendo, con diferencia, el colectivo más vulnerable”, destacó el documento.

Entre las víctimas se contabilizaron 14 mujeres periodistas, de las cuales 13 murieron en países afectados por conflictos armados, según el organismo.

La impunidad alcanzó el 86% de los casos

Además del incremento de asesinatos, la UNESCO alertó sobre un retroceso en la lucha contra la impunidad. La proporción de crímenes sin resolución judicial aumentó del 85% al 86%, el primer incremento registrado desde que el organismo comenzó a medir este indicador en 2012.

De los 1,358 casos sin resolver sobre los cuales solicitó información a 78 países, 30 gobiernos no respondieron. Irak, con 168 expedientes, y México, con 141, concentraron algunas de las mayores cifras de casos pendientes de esclarecimiento.

Pese al deterioro global, el organismo identificó avances en países sin conflictos armados, donde los asesinatos descendieron a su menor nivel en 18 años. También destacó que la impunidad en esos territorios disminuyó del 94% en 2012 al 77% en 2026.

Desde que comenzó su seguimiento sistemático en 2006, la UNESCO contabilizó 1,641 periodistas y trabajadores de medios asesinados en el mundo, un promedio de una víctima cada cuatro días.

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