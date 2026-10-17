Hernán Crespo silencia a sus detractores y trepa a la cima de la Liga MX con el Atlas

Hernán “Valdanito” Crespo está transformando los ruidosos abucheos en sonoros aplausos al consolidar el gran protagonismo liguero de los Zorros del Atlas. La escuadra rojinegra firmó una contundente victoria a domicilio de 2-0 frente a los Rayos del Necaxa, conquistando su quinto triunfo en calidad de visitante dentro del torneo Apertura 2026.

Con este brillante resultado en patio ajeno, la Academia llegó a la línea de las 21 unidades para compartir la cima general del balompié mexicano junto a las Águilas del América. El conjunto tapatío se quitó el fantasma del empate en el Clásico Tapatío y ahora se perfila como un serio contendiente al título, arrastrando una racha de cuatro compromisos consecutivos sin conocer la derrota.

La mano del histórico exmundialista argentino en las copas de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 le ha devuelto la memoria futbolística a un plantel que solía achicarse fuera de Jalisco. Los Zorros demostraron una notable pegada en Aguascalientes y ahora deberán validar su gran momento el próximo miércoles 21 de octubre cuando reciban al sublíder en la fecha doble.

En la acera de enfrente, el Necaxa de Juan Reynoso sigue hundido en una severa crisis de identidad al ser incapaz de asimilar la propuesta táctica del timonel peruano. A pesar de las múltiples modificaciones implementadas en el once titular, incluyendo el debut oficial del arquero Javier Orantes bajo los tres palos, los hidrocálidos fueron borrados de la cancha liguera.

Las emociones estallaron apenas al minuto 5 del cotejo cuando el delantero Ryan Mmaee apareció en el corazón del área chica para cerrar la pinza tras un centro por la pradera izquierda. El abanderado decretó un fuera de lugar inicial, pero tras un minuto de suspenso, las revisiones tecnológicas de las oficinas arbitrales validaron el festejo de los visitantes.

Los Rayos intentaron sacudirse la presión con un peligroso cabezazo de Diego Ochoa y un potente disparo de Emilio Martínez antes de marcharse al descanso en el Estadio Victoria. En la reanudación, el guardameta colombiano Camilo Vargas se agigantó en el fondo al adivinarle un mano a mano al juvenil Owen González tras un descuido defensivo.

El panorama se le puso color de hormiga a la Academia al minuto 66 tras la expulsión directa del zaguero Milton Valenzuela por una dura infracción sobre Emilio Rodríguez. Con un hombre de más sobre el terreno de juego, la oncena local volcó sus naves al ataque, pero Julián Carranza perdonó el empate en 2 ocasiones claras frente al arco.

¡Grítenlo, Rojinegros, que ya marcaron el segundo! ???



Gran remate de Capasso en el tiro de esquina para acercar al @AtlasFC al triunfo.#LaLigaDeLaAfición? | #J12 | #AP26 | #NECATS pic.twitter.com/LO9SZoGX3J — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 17, 2026

Crespo ajustó sus piezas desde el banquillo para ponerle el cerrojo definitivo a la portería y aprovechar los graves desajustes de la zaga de Aguascalientes en la recta final. Al minuto 90, el defensor Manuel Capasso aprovechó una serie de rebotes en una jugada de tiro de esquina para fusilar las redes locales y decretar el 2-0 definitivo en la jornada.

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