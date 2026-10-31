Hernán Crespo pone al Atlas en la antesala de la fiesta con un subliderato provisional

Los Rojinegros del Atlas, de la mano del director técnico argentino Hernán “Valdanito” Crespo, siguen demostrando con argumentos sólidos sobre el terreno de juego que tienen la capacidad e inteligencia táctica para toserle de frente a los grandes del Torneo Apertura 2026.

La escuadra tapatía consiguió una valiosa victoria a domicilio por 1-0 sobre el Atlético de San Luis, un resultado sumamente importante que les permite colocarse de manera provisional en el subliderato de la competencia general, ubicándose apenas por detrás del poderoso líder América y superando por el momento al recuperado cuadro del Cruz Azul en la clasificación.

Lo verdaderamente valioso de la gran cosecha rojinegra que hoy los tiene prácticamente en las puertas de una nueva Liguilla, es que, después de superar un arranque de certamen bastante complicado que estuvo a punto de costarle la chamba al entrenador pampero, los Zorros terminaron por entender a la perfección la idea futbolística de “Valdanito”.

Con esta inercia positiva, el plantel ha logrado armar una temporada regular con estadísticas y números que ya superan el rendimiento que mostraron cuando obtuvieron el histórico bicampeonato bajo las órdenes de su compatriota Diego Cocca, desatando la locura en la Perla Tapatía.

Para no ir más lejos en el plano estadístico, los Zorros sumaron su octava victoria del campeonato, una cifra de triunfos que los hace soñar en serio con una campaña de mucha autoridad en la fase final de la Liga MX, demostrando que la directiva atlista no se equivocó en lo absoluto al apostar por los conocimientos de Crespo.

Un estratega que no arribó con mucho cartel mediático a nuestro balompié, pero que ha sabido plasmar todo lo que aprendió en su brillante etapa como delantero de élite en Europa para ir sorteando con éxito los obstáculos del entorno nacional y callando bocas al mismo tiempo.

Con este resultado definitivo, el Atlas llegó a la línea de los 27 puntos, una gran cifra que la institución rojinegra no lograba igualar o superar desde el pasado año 2022, gracias a la destacada irrupción del atacante Florián Monzón, quien se ha convertido en el hombre de los goles importantes para la causa de Guadalajara.

Además, esta es apenas la tercera ocasión en los últimos 11 años (tras los registros de 2015 y 2021) en la que el cuadro de los Zorros alcanza la barrera de las ocho victorias en un mismo semestre, un reflejo fiel de que las cosas caminan de maravilla con Hernán Jorge Crespo en el banquillo.

El trámite del encuentro en el Estadio Alfonso Lastras comenzó con tintes de alta complejidad para la visita. El Atlético de San Luis arrancó volcado al frente buscando hacer daño rápido y mandó el primer aviso serio apenas al minuto 4 con un potente zapatazo de Óscar Macías que pasó rozando el poste de la portería atlista, seguido de un peligroso remate del español Rafael Llorente al minuto 10 que se abrió por encima de la cabaña.

El Atlas intentó responder al minuto 13 con un cobro de tiro de esquina por conducto de Luis Esteves, donde José Martín peinó la de gajos en el primer palo pero lamentablemente no encontró ningún rematador en la línea de fondo.

La figura del arquero colombiano Camilo Vargas volvió a vestirse de héroe para la causa rojinegra sobre el minuto 30, cuando tuvo que volar de forma espectacular para meter un manotazo milagroso y desviar un disparo con etiqueta de gol por parte de David Rodríguez que amenazaba con abrir el cerrojo.

Antes de enfilarse hacia los vestidores para el descanso, el atacante local Anderson Duarte intentó sacudir las redes con un impacto lejano que se marchó sumamente desviado de la portería de los Zorros, decretando el empate sin anotaciones tras cumplirse los primeros cuarenta y cinco minutos del cronómetro.

Para la parte complementaria, el funcionamiento colectivo fue mucho mejor para el Atlas, escuadra que estuvo a punto de romper el cero al minuto 51 en una jugada de tiro de esquina cobrada por Luis Esteves que el guardameta local Gibrán Lajud rechazó de forma apurada, estrellando el esférico en las piernas del defensor Manuel Capasso en lo que casi se convierte en un autogol fortuito para la causa potosina.

Sin embargo, la justicia deportiva apareció finalmente al minuto 63 del tiempo corrido, cortesía de una genialidad individual de Florián Gonzalo de Jesús Monzón para poner el 1-0 definitivo en el marcador oficial.

La jugada del gol atlista nació del propio esfuerzo de Monzón, quien se barrió con todo en la media cancha para recuperar el balón y cederlo hacia Esteves; el futbolista portugués le devolvió la redonda con una enorme ventaja y el argentino no se lo pensó dos veces para sacar un bombazo implacable desde las afueras del área grande que dejó completamente estático y sin opciones a Lajud.

San Luis buscó reaccionar de inmediato un minuto después con un fiero remate de Llorente que Camilo Vargas apagó con mucha seguridad bajo los tres postes, manteniendo la calma en la zaga central.

En el tramo final del compromiso, Alfonso González tuvo en sus botines la oportunidad de oro para clavar el segundo tanto de la tarde al minuto 89; no obstante, Ponchito pecó de individualista y decidió definir por su propia cuenta con un disparo sumamente desviado, ignorando por completo la carrera de Ryan Mmaee, quien cerraba totalmente solo por el centro del área chica.

La última gran oportunidad para la escuadra de San Luis ocurrió al minuto 93 con un fiero testarazo de Leo Flores, pero Camilo Vargas volvió a lucir sus reflejos de acero para meter un manotazo salvador sobre la línea y confirmar el júbilo de los Zorros, quienes con el silbatazo final de la colegiada Katia Itzel demostraron que van con todo en esta liguilla.

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