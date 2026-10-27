Hernán Crespo supera el paso del bicampeonato y revoluciona las expectativas en el Atlas

¡La Academia anda que no cree en nadie y la Furia Rojinegra ya empezó a soñar en grande! En apenas su primer torneo en el futbol mexicano, el estratega argentino Hernán Crespo ha logrado inyectar una dosis brutal de ilusión en los seguidores del Atlas, quienes hoy se ven con argumentos sólidos para ir a buscar la cuarta estrella de su historia.

Cobijados por una reestructuración de fondo que trajo a 10 refuerzos de peso gracias al billete de los nuevos dueños, los Zorros están metidos de lleno en la pelea por los puestos de honor en la parte alta de la tabla de posiciones, pero sobre todo con un rendimiento que va de menos a más.

¡EL TRABAJO DE HERNÁN CRESPO CON EL ATLAS! ?



Marchan segundos en la Liga MX ?



Solo una derrota tras cinco jornadas ?



Gran victoria de los rojinegros ante Cruz Azul ? pic.twitter.com/JI3Ugs7JC1 — Futbol Picante (@futpicante) August 23, 2026

Hay un dato estadístico muy particular que tiene a los fieles rojinegros con el santo de espaldas de la pura emoción: el paso del equipo en este Torneo Apertura 2026 es numéricamente superior al del histórico Apertura 2021. En aquel año, bajo la batuta de Diego Cocca, el Atlas terminó levantando el ansiado título de Liga MX que rompió la sequía maldita de 70 años sin campeonatos en la Primera División, lo que demuestra que el proyecto actual va por un camino sumamente serio y prometedor de cara a las instancias definitivas.

Haciendo el desglose de los números, los Zorros de Crespo presumen 24 puntos cosechados tras 14 jornadas disputadas, producto de siete victorias, tres empates y cuatro descalabros. Por si fuera poco, el equipo ha garantizado emociones fuertes en cada partido al consolidarse como la tercera mejor ofensiva de la competencia con 25 goles anotados, aunque la cuenta pendiente sigue estando en la zaga central, ya que también son la tercera peor defensiva del certamen al permitir 26 anotaciones en su meta.

La locura se desata al recordar que el Atlas de Cocca sumaba 23 unidades a estas mismas alturas del campeonato, es decir, un punto menos que el plantel de Crespo. Aquella escuadra del 2021 registraba seis triunfos, cinco empates y tres caídas que los ubicaban en la segunda plaza general.

El equipo actual avanza en el cuarto escalón de la clasificación general, pero mostrando un poder de reacción electrizante, tal como lo hicieron el fin de semana pasado al protagonizar una voltereta espectacular en el Estadio Jalisco, levantándose de la lona ante el Puebla para terminar ganando con un vibrante 4-3.

La escuadra tapatía se encuentra todavía en una fase de acoplamiento, algo en lo que el propio timonel sudamericano ha insistido ante los medios de comunicación. No hay que olvidar que esta plantilla apenas se está conociendo tras la inyección de capital de la nueva directiva, la cual rompió el cochinito para realizar la inversión en fichajes más alta en toda la historia de la institución jalisciense.

Hernán Crespo ha perdido seis de 14 partidos con Atlas. https://t.co/URzJvOdp9C — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) October 22, 2026

A pesar de que el Atlas sufrió dos dolorosos tropiezos por goleada de 5-2 frente a las plantillas más armadas del Toluca y el América, el cierre del torneo regular luce bastante accesible en el papel. Con tres partidos por delante ante el Atlético de San Luis, Pachuca y los Bravos de Juárez, los Zorros tienen la mesa servida para amarrar su boleto directo a la fiesta grande y demostrar que la inversión millonaria valió cada centavo.

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