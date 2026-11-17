Una muerte con un impacto más allá de las fronteras mexicanas. Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, falleció a los 80 años el domingo 15 de noviembre de 2026, tras presentar problemas respiratorios y ser trasladado de urgencia a un hospital desde la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde llevaba 37 años recluido.

El denominado “jefe de jefes” fundó junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, el Cartel de Guadalajara en la década de 1980, una de las primeras organizaciones de narcotráfico y una de las más poderosas del continente. Fue condenado en 1989 a 77 años de prisión por el asesinato de Enrique Camarena, un agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Desde su detención, el Cartel de Guadalajara empezó a fragmentarse, un proceso que dio lugar a la consolidación de los carteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez.

Por ello, Félix Gallardo es considerado una figura clave en la transformación del negocio de la cocaína. “Fue uno de los fundadores de las estructuras modernas del crimen organizado mexicano y fue de los primeros que empezó a conectarse con los traficantes de cocaína colombiana para exportarla a Estados Unidos”, asegura a DW Raúl Benítez, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Nuevas reglas de juego

Por su parte, Víctor Manuel Sánchez, investigador en seguridad y crimen organizado de la Universidad Autónoma de Coahuila, recuerda que Félix Gallardo fue “el primer capo de corte nacional en México y cambió las reglas del juego”. A diferencia de otras organizaciones criminales de la época, agrega, Félix Gallardo introdujo tres nuevos elementos en su negocio: la conexión entre los productores colombianos y las redes mexicanas que transportaban la cocaína hacia Estados Unidos, la organización de distintas plazas y grupos regionales, y la corrupción y redes de protección dentro de las instituciones del Estado.

“Esta alianza permitió colocar cientos de toneladas de cocaína en el insaciable mercado estadounidense de la década de los ochenta”, afirma Javier Oliva, politólogo y profesor de la UNAM. El experto explica que la cocaína llegaba a Estados Unidos a través de México, principalmente vía terrestre, y destaca el papel de Félix Gallardo en el crecimiento de ese mercado. En Colombia, los carteles de Medellín y Cali eran en ese entonces los que dominaban el negocio de la cocaína.

Para el investigador Sánchez existe cierto paralelismo entre Félix Gallardo y Pablo Escobar, el capo colombiano, aunque destaca marcadas diferencias. El capo del Cartel de Guadalajara no desafió abiertamente al Estado ni alcanzó el grado de violencia de Escobar. “Félix Gallardo entendió que más que competir, las distintas células criminales debían colaborar”, aclara.

La corrupción institucional fue también fundamental para la consolidación de esas redes. “Destacados agentes tanto de la Dirección Federal de Seguridad como de la Policía Judicial Federal se convirtieron en cabecillas. Las estructuras de seguridad, sus propios responsables, se convertían en operadores del narcotráfico”, detalla, por su parte, Oliva.

La caída del Cartel de Guadalajara y su fragmentación

El posterior arresto de Félix Gallardo en 1989 aceleró la fragmentación de la organización. “El Cartel de Guadalajara llegó a ser el cartel más poderoso en los años ochenta, pero cuando asesinaron al agente de la DEA, Estados Unidos se propuso desaparecerlo”, cuenta el experto Benítez de la UNAM.

Esa fragmentación no fue el resultado de un plan de Félix Gallardo para crear tres organizaciones distintas. Esas estructuras regionales y sus jefes ya existían. Con la caída del capo, estas fueron adquiriendo autonomía y consolidándose como organizaciones propias. “Su objetivo no fue crear el Cartel de Sinaloa, el de Tijuana o el de Juárez. Fue un proceso que se dio sobre la marcha”, indica el investigador Sánchez.

En los años siguientes, el Cartel de Sinaloa se consolidó tras una alianza entre Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor “El Güero” Palma. En Tijuana, los hermanos Arellano Félix fundaron su propia organización, mientras que en Ciudad Juárez la familia Carrillo Fuentes afianzó su poder, con Amado Carrillo Fuentes como principal líder.

“Cuando Félix Gallardo es detenido, él deja a los responsables de las plazas. En muy poco tiempo, estos responsables se convirtieron en cabecillas de organizaciones criminales completas. Y esa fragmentación generó una serie de confrontaciones, de enfrentamientos y de violencia”, explica el politólogo Oliva.

Del modelo de los 80 al actual

En la actualidad, las organizaciones han ampliado sus actividades más allá del tráfico de drogas. “Además del narcotráfico, algunas se dedican a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y el robo de combustible”, señala Oliva. El académico destaca especialmente el aumento de la extorsión a agricultores y la expansión del robo y la venta ilegal de hidrocarburos.

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